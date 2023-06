El PP sitúa a la Comunitat Valenciana como "trampolín" para las generales

Valencia siempre ha sido talismán para el PP, pero tras el resultado electoral obtenido por Carlos Mazón en las últimas elecciones autonómicas del 28 de mayo, es mucho más que eso, es un "trampolín" para iniciar el "resto del camino al cambio". El presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha acudido esta tarde a la Junta Directiva del PP valenciano, un acto multitudinario que ha reunido a más de 1.000 personas en el Hotel SH Valencia Palace de Valencia en la que era la primera visita de Feijóo a la ciudad de Valencia tras el triunfo en los comicios.

"Ahora sí que sé que esta Comunitat no va a fallar, y si no falla la Comunitat Valenciana no fallaremos en el resto de la nación", ha asegurado un emocionado Feijóo, quien ha sido homenajeado por el PPCV con un video con los mejores momentos vividos durante la campaña de las autonómicas.

El acto de esta tarde ha sido la forma del partido de celebrar unos resultados autonómicos que hacen prever el triunfo de los "populares" en las próximas elecciones del 23 de julio. De ello se han mostrado convencidos tanto Mazón como Feijóo, quien ha asegurado que "vamos a obtener ese gran sueño que España necesita, que es un Gobierno previsible, un Gobierno de mujeres y hombres que vengan aprendidos".

El presidente nacional de los populares ha mostrado su agradecimiento a todo el partido en la Comunitat por "todo el esfuerzo realizado y por la magnífica campaña", y ha dado la enhorabuena a los ganadores de los comicios en las principales ciudades de la región, especialmente a la futura alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien finalmente no ha podido acudir al acto, puesto que dio a luz a su hijo Francesc el pasado viernes. Feijóo y Mazón la han visitado antes de acudir al acto para conocer al pequeño y felicitar a su compañera de partido.

Feijóo ha asegurado que "España ha hablado" en las elecciones del 28 de mayo pero, a su juicio, "el sanchismo no ha entendido" el mensaje de las urnas sino que el presidente del Gobierno ha "echado la culpa a todo el mundo menos a él".

Sánchez "no habla de recuperar la economía, el empleo de verdad o los servicios públicos, sino de coaliciones y de vetos cruzados", ha criticado el presidente popular ante todos los asistentes, entre los que se encontraban cargos electos y militantes.

"Sánchez nos mintió con los indultos, con la sedición y la malversación, con su intento de controlar las instituciones. De forma permanente ha dicho una cosa y ha hecho la contraria. Pasó de querer debatir con Rajoy a decir que un cara a cara es estar desesperado, y ahora pide seis... y antes de que arranque la campaña".

"Si Sánchez quiere hacer un circo allá él, si le importase la verdad se habría reunido con el PP para pactar una adenda de más de 90.000 millones que nos obliga ante la UE a una serie de hitos que desconocemos; se habría reunido para concretar la agenda de la presidencia de turno de la UE, pero se dedica a los focos y los platós", ha lamentado Feijóo.

"Nuevas glorias a España"

Por su parte, Mazón, a quien Feijóo ha elogiado por haber logrado la Presidencia autonómica "a la primera", ha dado la bienvenida al líder nacional "a la tierra que ha vuelto a ofrendar nuevas glorias a España, donde se inicia el cambio político en España". "En esta campaña no querían que hablásemos de España -ha criticado el líder del PPCV-, nos decían que eran menos valencianos o castellonenses o alicantinos, les daba pánico y sabían lo que iba a ocurrir, querían ocultar la responsabilidad de los delegados y defensores del sanchismo de aquí".

Por otra parte, ha recordado que mañana jueves inicia con el PSPV la ronda de reuniones con los diferentes grupos en Les Corts, y ha lamentado que por parte de los socialistas no acuda el presidente de la Generalitat en funciones, Ximo Puig.