Sol y altas temperaturas en el último fin de semana de agosto en la Comunitat Valenciana

El cielo de la Comunitat Valenciana estará poco nuboso este último sábado del mes de agosto, jornada en la que las temperaturas máximas bajarán en los litorales de Valencia y Alicante, se mantendrán en el litoral de Castellón, y subirán en las zonas del interior.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el viento soplará flojo del noroeste en el norte de Castellón, de componente norte en Alicante y variable en el resto al principio del día, tendiendo el mediodía a componente este, ocasionalmente moderado.

El domingo, agosto se despedirá con intervalos de nubes bajas por la mañana, que disminuirán al mediodía y darán paso a nubes altas por la tarde, y con temperaturas mínimas en ascenso en Castellón y Valencia y sin cambios en Alicante, y máximas en ascenso en el sur de Valencia, en descenso ligero en Alicante y sin cambios en el resto.

El viento soplará flojo de dirección variable al principio del día, aumentando por la tarde y tendiendo a componente este, salvo a componente oeste en el interior de Valencia y del sur en Alicante, con intervalos de moderado.

Las temperaturas máximas y mínimas registradas las últimas 24 horas en las tres capitales de provincia han sido: