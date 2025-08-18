Alerta roja por riesgo extremo este lunes: 42 grados y tormentas fuertes en la Comunitat en el último día de la ola de calor

La Comunitat Valenciana está hoy en alerta roja con riesgo extremo ante la previsión de temperaturas de hasta 42 grados, a las que se suman también por calor otras tres comunidades aunque con aviso naranja (riesgo importante) y cinco en amarillo, con riesgo para ciertas actividades.

En la Comunitat Valenciana se prevén valores de hasta 42 grados de forma local en el litoral norte de Alicante y en el litoral sur de Valencia. Se alcanzarán 40 grados en zonas del interior de la región.

En Castellón y Valencia se esperan además fuertes tormentas.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso o sin cambios; mientras que se espera un descenso de las máximas en el litoral y prelitoral norte y central y sin cambios en el resto.

Las tormentas podrían llegar por la tarde y ser localmente fuertes e ir acompañados de rachas muy fuertes de viento, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología.

Para este martes se esperan de nuevo posibles chubascos y tormentas localmente fuertes en el interior de Castellón por la tarde y un descenso ya más acusado de las temperaturas máximas en toda la región.

Las temperaturas extremas registradas en las tres capitales de provincia en las últimas 24 horas han sido las siguientes:

Castellón: 37,3-25,2

Valencia: 34,6-25,9

Alicante: 38,5-23,2

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón. Componente S 3 a 4 rolando a N y NE. Marejadilla aumentando a marejada.

Aguas costeras de Valencia. Componente E 3 ocasionalmente 4, amainando de madrugada a W 3 o variable 2 y arreciando por la tarde a componente N 4 a 5. Marejadilla o rizada aumentando a marejada.

Aguas costeras de Alicante. S y SW 3 a 5 rolando durante la tarde a componente N. Marejada o marejadilla.