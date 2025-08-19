El tiempo este martes en la Comunitat: fin a la ola de calor con nubes y aviso naranja por tormentas fuertes en Castellón

El cielo de la Comunitat Valenciana presentará este martes intervalos nubosos, con probables chubascos y tormentas en el norte de Castellón por la tarde, que en el interior podrían ser localmente muy fuertes, y las temperaturas descenderán, de forma localmente notable en el caso de las máximas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para la tarde de este martes el aviso nivel naranja en el interior norte de Castellón por tormentas que podrían acumular 40 litros por metro cuadrado en una hora e ir acompañadas de granizo grande y rachas fuertes o muy fuertes de viento.

También ha establecido el aviso amarillo en el litoral de la provincia de Castellón y su interior sur por tormentas que podrían acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora y venir acompañadas de granizo y rachas fuertes o muy fuertes de viento.

Durante este lunes se produjeron reventones secos de tormenta, con rachas de 76 kilómetros por hora, en Utiel (Valencia), y precipitaciones que afectaron a Castellón, con posible granizo entre l'Alcora y Benlloch, y al sur de la provincia de Valencia.

Las tormentas también provocaron algunos incendios, originados la mayoría por rayos, en Jarafuel (ya extinguido), Millares (controlado), Quesa (extinguido) o Pina de Montalgrao

Según la previsión de la Aemet, el viento soplará flojo variable, tendiendo a predominar la componente este la segunda mitad del día, con aumentos ocasionales de intensidad.

Para el miércoles, se esperan posibles precipitaciones dispersas por la mañana, mientras que por la tarde, se prevén chubascos y tormentas en el tercio norte y en las sierras del norte de Alicante, que podrían extenderse a otros puntos.

Las temperaturas seguirán en descenso, y el viento será flojo del noroeste en el interior del tercio norte, moderado del nordeste en el litoral y flojo variable en el resto, tendiendo a predominar la componente este por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad.

Las temperaturas extremas registradas en las tres capitales de provincia en las últimas 24 horas han sido las siguientes:

Castellón: 34,9 - 24,2

Valencia: 32,5 - 25,5

Alicante: 39 - 27,3

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: viento del este y noreste, fuerza 3 a 4, amainando temporalmente de madrugada a variable 2 a 3. Marejadilla a marejada. Algún aguacero o tormenta.

Aguas costeras de Valencia: viento del norte y noreste, fuerza 3 a 5, amainando de madrugada a componente norte 2 a 3 y arreciando por la tarde a este 3 a 4. Marejada disminuyendo a marejadilla. Algún aguacero o tormenta.

Aguas costeras de Alicante: viento del suroeste, fuerza 2 a 4, arreciando durante la noche a noreste 3 a 5 y amainando de madrugada a 2 a 4. Marejadilla aumentando temporalmente a marejada.