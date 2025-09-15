Acceso

Comunidad Valenciana

Sucesos

Tres detenidos por robar joyas y bolsos a turistas en el Aeropuerto de Manises (Valencia)

Los ladrones huyeron en un vehículo alquilado por la AP-7 y fueron arrestados por la policía en la salida de Tarragona

Aeropuerto de Manises (València). La compañía Vueling desembarcó este miércoles en el aeropuerto de València a un grupo de adolescentes franceses de un vuelo con destino París debido al "comportamiento conflictivo" de estos pasajeros que ponía "en riesgo el desarrollo seguro del vuelo", según ha informado la aerolínea y han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil.
Aeropuerto de Manises (València). La compañía Vueling desembarcó este miércoles en el aeropuerto de València a un grupo de adolescentes franceses de un vuelo con destino París debido al "comportamiento conflictivo" de estos pasajeros que ponía "en riesgo el desarrollo seguro del vuelo", según ha informado la aerolínea y han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil. Kai ForsterlingAgencia EFE
  • C. Aparicio
    C. Aparicio
Creada:
Última actualización:

Agentes de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional detuvieron el pasado día 8 en Tarragona a tres personas acusadas de robar dinero, joyas y bolsos de lujo, valorado todo en unos 48.000 euros, a una turista en el Aeropuerto de Manises (Valencia) y después huir en un coche de alquiler por la AP-7.

La policía catalana informa este lunes de que los tres arrestados, dos hombres y una mujer de entre 41 y 69 años, aprovecharon un descuido de la víctima cuando iba a alquilar un coche y le sustrajeron el dinero y los objetos de valor.

Tras el robo, los ladrones huyeron en un vehículo alquilado por la AP-7 y fueron arrestados por la policía en la salida de Tarragona, después de sospechar que se trataba de un grupo criminal itinerante y disponer de las características del coche.

En el registro del turismo, los agentes encontraron 5.820 euros en efectivo, joyas y relojes de gran valor, bolsos de lujo, dispositivos electrónicos, herramientas para forzar pomos y diversos billetes de 100 euros falsos.

Los detenidos, con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, pasaron a disposición judicial.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas