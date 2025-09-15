Verano trágico por el calor: 303 muertos en Alicante y 427 en la Comunidad por las altas temperaturas

Las muertes atribuibles a las altas temperaturas en la Comunidad Valenciana desde el pasado 1 de junio ascienden ya a 427, un 60,5 por ciento más que la cifra de fallecidos en el mismo periodo del pasado año, cuando se contabilizaron 266.

Del 1 de junio al 14 de septiembre de 2025, el MoMo, sistema de vigilancia de la mortalidad diaria del Ministerio de Sanidad, ha contabilizado en toda España 3.713 fallecimientos atribuibles a temperaturas, 427 de ellos en la Comunitat Valenciana (231 hombres y 196 mujeres).

Por provincias, la de Alicante sigue siendo la que registra cifras más altas de fallecimientos este verano, con 303, seguida de Castellón, con 86, y Valencia, con 38 muertes.

Del total de fallecimientos en la Comunitat Valenciana desde el 1 de junio, 207 se produjeron en agosto, 115 en el mes de julio, 32 en junio y 34 en lo que va de septiembre.

La mayoría de fallecimientos se ha producido durante la semana 34 del año (del 18 al 24 de agosto), con 112 fallecimientos por altas temperaturas; seguida de la semana 27 (entre el 30 de junio y el 6 de julio), con 60 decesos, y de la semana 33 (del 11 al 16 de agosto), con 59 óbitos.

En la semana 28 (del 7 al 13 de julio) murieron 52 personas por esa causa; en la semana 30 (del 21 al 27 de julio) fallecieron 35 personas, y en la semana 35 (18 al 24 de agosto) perdieron la vida 32 personas debido a la temperatura.

Los días con más fallecidos por calor durante este verano han sido el 19 de agosto, con 21 muertes atribuibles a la temperatura; los días 18 y 20 agosto, con 19 muertes cada día; el 21 de agosto con 17 muertes; el 17 de agosto, con 16 fallecimientos; el 22 de agosto, con 15, y el 7 de julio y el 23 de agosto, con 12 cada uno.

Más fallecimientos con respecto a 2024

La cifra de fallecimientos atribuibles a las temperaturas durante el mismo periodo de 2024 (del 1 de junio al 14 de septiembre) fueron 266 en la Comunitat Valenciana, 129 de ellos correspondientes a mujeres y 137 a hombres.

Por provincias, Alicante registró en ese período del año pasado 214 muertes por este motivo, Castellón 38 y Valencia 14, según los datos del MoMo.