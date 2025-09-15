Acceso

Verano trágico por el calor: 303 muertos en Alicante y 427 en la Comunidad por las altas temperaturas

Los fallecimientos por el calor son un 60% más que en 2024

La Conselleria de Sanidad activó ayer la alerta sanitaria por calor extremo. Sin embargo, el Ayuntamiento de Valencia no dispuso ningún plan para los sintecho como sí hicieron otras capitales
La Conselleria de Sanidad activó ayer la alerta sanitaria por calor extremo. Sin embargo, el Ayuntamiento de Valencia no dispuso ningún plan para los sintecho como sí hicieron otras capitales
    C. Aparicio
Las muertes atribuibles a las altas temperaturas en la Comunidad Valenciana desde el pasado 1 de junio ascienden ya a 427, un 60,5 por ciento más que la cifra de fallecidos en el mismo periodo del pasado año, cuando se contabilizaron 266.

Del 1 de junio al 14 de septiembre de 2025, el MoMo, sistema de vigilancia de la mortalidad diaria del Ministerio de Sanidad, ha contabilizado en toda España 3.713 fallecimientos atribuibles a temperaturas, 427 de ellos en la Comunitat Valenciana (231 hombres y 196 mujeres).

Por provincias, la de Alicante sigue siendo la que registra cifras más altas de fallecimientos este verano, con 303, seguida de Castellón, con 86, y Valencia, con 38 muertes.

Del total de fallecimientos en la Comunitat Valenciana desde el 1 de junio, 207 se produjeron en agosto, 115 en el mes de julio, 32 en junio y 34 en lo que va de septiembre.

La mayoría de fallecimientos se ha producido durante la semana 34 del año (del 18 al 24 de agosto), con 112 fallecimientos por altas temperaturas; seguida de la semana 27 (entre el 30 de junio y el 6 de julio), con 60 decesos, y de la semana 33 (del 11 al 16 de agosto), con 59 óbitos.

En la semana 28 (del 7 al 13 de julio) murieron 52 personas por esa causa; en la semana 30 (del 21 al 27 de julio) fallecieron 35 personas, y en la semana 35 (18 al 24 de agosto) perdieron la vida 32 personas debido a la temperatura.

Los días con más fallecidos por calor durante este verano han sido el 19 de agosto, con 21 muertes atribuibles a la temperatura; los días 18 y 20 agosto, con 19 muertes cada día; el 21 de agosto con 17 muertes; el 17 de agosto, con 16 fallecimientos; el 22 de agosto, con 15, y el 7 de julio y el 23 de agosto, con 12 cada uno.

Más fallecimientos con respecto a 2024

La cifra de fallecimientos atribuibles a las temperaturas durante el mismo periodo de 2024 (del 1 de junio al 14 de septiembre) fueron 266 en la Comunitat Valenciana, 129 de ellos correspondientes a mujeres y 137 a hombres.

Por provincias, Alicante registró en ese período del año pasado 214 muertes por este motivo, Castellón 38 y Valencia 14, según los datos del MoMo.

