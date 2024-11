Valencia aprueba las cuentas municipales para 2025 centradas en las necesidades de las pedanías afectadas por la DANA

El Pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado con los votos del PP y de VOX el presupuesto para 2025 para el que se contempla un crecimiento del 8,4 por ciento, además de las partidas necesarias para atender a las pedanías de La Torre, El Forn d’Alcedo y Castellar-l’Olvieral afectadas por la devastadora riada que, como ha explicado la concejal de Hacia, María José Ferrer Sansegundo, “comienza con una partida inicial de 10 millones de euros que podrá ir ampliándose según las necesidades de las tres pedanías más afectadas.

En este sentido, la concejala de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, ha explicado que estas cuentas “desde el minuto uno tienen como objetivo ayudar a los afectados. Ahora se espera de nosotros que sigamos trabajando unidos pero los socialistas en el Consejo Social hace siete días dijeron que votarían sí a este mismo presupuesto que hoy no aprueban” añadiendo que “no aprobarlos supondría perder 231 millones de euros que no estamos en condiciones de perder sin contar con los 10 millones del fondo DANA y un gobierno con responsabilidad no lo puede permitir”.

Sobre las cuentas aprobadas ha recordado que “son unos presupuestos vivos que se van a ir adaptando a las necesidades que se vayan produciendo, incluidas las que aún no hemos conocido. Somos un municipio afectado que vamos a tener que recibir ayudas porque nuestros vecinos van a tener al Ayuntamiento a su lado para recuperarse porque los ciudadanos nos piden gestionar bien, sin confrontación y no haciendo política de la tragedia como hemos visto por parte de la oposición en este pleno.

Como ha explicado la concejal de Hacienda, las cuentas de 2025 son un presupuesto con superávit, consolidándose para 2025 la reducción impuestos “que aprobamos en 2024, bajando deuda y que cumple la regla de gasto”. La rebaja fiscal del pasado ejercicio la incluía el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el de Vehículos de Tracción Mecánica y la Tasa por los Servicios de Alcantarillado, Colectores y Estaciones de Bombeo.

Además el presupuesto prioriza las necesidades de nuestros vecinos y se recogen nuevas políticas para las familias. “Es el caso de la ayuda de 300 euros por nacimiento, adopción y acogimiento que a partir del próximo año se concederá. También se garantizan 93 millones más de ingresos para 2025 y posibilitan destinar ya las dotaciones económicas para atender tres pedanías afectadas.

En concreto, las cuentas del Ayuntamiento para 2025 ascienden a 1.210.887.280,17 euros y el presupuesto general consolidado con los organismos autónomos y las empresas municipales a 1.338.625.518,19 euros. En este pleno se ha aprobado una modificación de crédito del presupuesto actual de 2024 de 5 millones de euros, con carácter de urgencia, destinada a reforzar las capacidades de los servicios municipales que están trabajando en la reparación, limpieza y atención social de las zonas damnificadas.

Por otro lado, las inversiones municipales y transferencias de capital crecen en un 31,5 % y destaca el esfuerzo inversor destinado a las políticas de vivienda pública y a la puesta en marcha de nuevos proyectos que mejorarán el entorno urbano. En el capítulo de personal, se incrementa el gasto para hacer frente al coste correspondiente a los nuevos efectivos incorporados a servicios fundamentales para la ciudadanía como los 207 nuevos agentes de la Policía Local.

Finalmente y en el apartado de medidas fiscales adicionales, el Ayuntamiento impulsará el expediente para aprobar una nueva bonificación del 95 % en el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO), relativa a las obras de reconstrucción de inmuebles afectados por la DANA en las pedanías de La Torre, El Forn d’Alcedo y Castellar-l’Oliveral y se ha iniciado la tramitación para la suspensión de la tasa de basura en estas zonas.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Borja Sanjuán, ha criticado la “inamovilidad de un presupuesto pre DANA, elaborado tres semanas antes de la catástrofe y que no ha cambiado nada, solo un fondo de 10 millones de euros que supone un 0,8% del total” y lo ha calificado de “mal presupuesto, invotable sin la DANA, pero sin sentido con ella”.

Sanjuán ha enumerado descensos en las partidas como Igualdad, Servicios Sociales, Agricultura, entre otras, y ha recordado que desaparecen proyectos innovadores como el Corredor Verde, el túnel de Pérez Galdós, el distrito de Vara de Quart, la reforma de la plaza de l’Ajuntament, la avenida del Port, etcétera.

Además, el portavoz socialista ha afirmado que si hay 93 millones más de ingresos “es pese a ustedes y gracias a lo que llamaron “basurazo de Sánchez”, que les ha salvado, así como el incremento de las aportaciones del Gobierno de España y un crecimiento económico que sus líderes nacionales negaron”.

En representación de Compromís, Papi Robles, ha afirmado que las cuentas municipales “nacen muertas porque se han planteado antes de la DANA y no las han movido ni un milímetro. Son los peores presupuestos porque dedican solo 10 millones de euros de los 1.200 a toda la gente que aún está con el barro, por lo que son crueles, irresponsables y déspotas. Ya solo la recuperación de l’Albufera costará esos 10 millones según un informe municipal”. Robles ha señalado también que “la prioridad de este gobierno es la imagen de Catalá”.

Asimismo, la concejala, Eva Coscollá, ha detallado las cifras de diferentes capítulos y ha concluido que “es un presupuesto que da la espalda a las pedanías y al resto de la ciudad, ya que no se ha movido ni un solo euro para partidas que serán fundamentales para la reconstrucción como Servicios Sociales, Vivienda y Medio Ambiente”.

De otra parte, el portavoz de Vox, Juanma Bádenas, ha afirmado que “estamos orgullosos de unos presupuestos que son los mejores dotados y que mejorarán los servicios para la ciudadanía al contemplar una inversión importante en Pedanías y Vivienda. Además, las tres delegaciones de medioambiente crecen presupuestariamente” y ha acusado al grupo Socialista de “tactismo político”. Antes de esta intervención y por alusiones, tanto Bádenas como la concejala de Agricultura, Cecilia Herrero, han hecho uso de la palabra para responder por alusiones a las críticas de la oposición respecto a su falta de presencia en la zona afectada. Ambos concejales han explicado pormenorizadamente todas las tareas de apoyo y ayuda que han llevado a cabo personalmente y desde el grupo municipal y han afirmado que “ningún cargo de Vox ha dejado de estar donde debía”.