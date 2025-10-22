Valencia, epicentro mundial de la innovación tecnológica y empresarial

Futuro, futuro y futuro. La ciudad de Valencia es el epicentro mundial de la innovación tecnológica y empresarial. Y lo es gracias a la celebración, desde este miércoles y hasta mañana jueves, de la octava edición del VDS 2025, una cita de referencia en Europa, que se celebra en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y que, además, reúne a más 12.000 participantes más de 3.000 startups, 1.500 corporaciones y 800 inversores con activos bajo gestión que superan los 300.000 millones de euros.

El CEO de Startup Valencia, Nacho Mas, cuenta a LA RAZÓN que para Valencia este certamen "es muy importante porque le hace estar en el circuito donde se encuentran los mejores emprendedores e inversores". "Valencia está en el mapa desde el punto de vista internacional y como ciudad logra atraer el mejor talento del mundo", afirma Mas, para quien este tipo de eventos "atrae talento, inversión y tiene un impacto económico". "Al final, apostamos por que el talento se oriente al negocio, no vale con tener los proyectos guardados o en un laboratorio. Hay que hacer que la sociedad los aproveche. Y eso genera empleo y una economía basada en el crecimiento", argumenta.

VDS 2025 ha vuelto a batir récords de asistencia internacional. Un 45% de los visitantes al evento tecnológico proceden de más de 120 países, lo que supone un incremento del 41% respecto a 2024. Más de 600 ponentes, entre ellos fundadores de 300 startups internacionales que han conseguido más de 8.500 millones de euros de inversión, conforman el programa de ponencias.

En este sentido, la solidaridad y la colaboración que se produjo tras las inundaciones provocadas por la dana en 2024 marcaron el enfoque de esta edición. Como señaló ayer Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, «esta situación nos recordó la urgencia de actuar desde la innovación y la colaboración para construir ciudades más resilientes y sostenibles». Por ello, la cita arrancó ayer con un vídeo homenaje a los afectados por la riada.

Asimismo, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que ha inaugurado este encuentro, ha reiterado su petición al Gobierno para que se apruebe el encuentro de startups e inversores VDS como Acontecimiento de Excepcional Interés Público y anunció que renueva el acuerdo para su celebración dos años más.

Para esta segunda jornada de este jueves, la inteligencia artificial será la protagonista con «AI as the New Infrastructure: Investing Beyond the Hype», un encuentro a cargo de Christian Teichmann (Burda Principal Investments). Volodymyr Nosov (WhiteBIT) ofrecerá una ponencia sobre el papel del «blockchain» como base de la nueva economía digital. También estará presente el exfutbolista y campeón de la Premier League Sol Campbell, en una conversación sobre historias de superación y éxito, y se celebrará un panel sobre cómo evaluar la idoneidad de los inversores con Hugo Arévalo (ThePowerMBA) y Luis Garay (Samaipata).

La jornada acogerá la intervención de Aubrey de Grey, referente mundial en investigación sobre longevidad. Posteriormente, Ana Peleteiro (Preply) explorará el futuro de la educación personalizada impulsada por IA. La ciberseguridad tendrá su espacio con Laura Urquizu, CEO de Red Points y, hacia el cierre del programa, Iñaki Berenguer, Co-Founder de Coverwallet & Managing Partner en LifeX Ventures compartirá su visión sobre el papel de Europa en la innovación global, en una conversación moderada por Mounia Berrada-Gouzi.