Valencia prepara ayudas para los comerciantes y hosteleros de las tres pedanías afectadas

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero(PP), ha explicado esta mañana que la junta de gobierno ha aprobado un paquete de ayudas al comercio y la hostelería en las tres pedanías afectadas. "Queremos que no haya persianas cerradas y que los vecinos puedan volver a vivir en sus barrios". Partida inicial de medio millón de euros desde el área de Comercio, de Innovación y de Turismo. Se prevé incrementar el crédito en los próximos días y estamos estudiando ampliar las ayudas al comercio del resto de la ciudad que también se ha visto afectada. Después de esta DANA no pede venir una gran depresión económica.

También se ha aprobado una modificación de crédito en el área de Cultura de 70.000 euros para reparar daños en bienes culturales: estudios de teatro, sociedades musicales, escuelas de música, estudios de diseño... se han visto afectadas. "Pretendemos que la cultura, la música y el teatro no se apague", ha dicho el concejal.

Además, se ha acordado destinar todas las bicicletas incautadas prioritariamente a las tres pedanías.

Estas tres nuevas ayudas son compatibles con las que den el resto de instituciones.

Caballero ha hecho una estimación inicial de los costes iniciales de los servicios de limpieza, alcantarillado, residuos... que el Ayuntamiento de Valencia ha prestado a los distintos municipios ribereños. Sin contar a los efectivos de Policía Local y Bomberos se estima inicialmente en 180.000 euros. Caballero ha dicho que "estos días hay un relato de que la ciudad de Valencia iba a cobrar los servicios prestados a los municipios. Esto es mentira y pedimos respeto para los profesionales que prestan estos servicios y por ello exigimos a la izquierda que no difunda estos bulos".

El portavoz ha explicado que "vamos a optar a todas las ayudas que se pongan a disposición de los ayuntamientos afectados, porque el de Valencia es un ayuntamiento afectado. Hay tres pedanías afectadas duramente aunque alguien puede pensar que no ya que por la rápida actuación de todos los medios volvimos antes a la normalidad".

En materia de viviendas se está procediendo a realojar a la gente que lo ha perdido todo. "Pedimos a la Sareb que ponga a disposición de los afectados las viviendas que tienen".

El daño enorme de L'Albufera

Respecto al impacto de la DANA en L'Albufera, el portavoz el Gobierno municipal ha dicho que "no podemos hacer solos la rehabilitación de la Albufera. Ya estamos trabajando con la Generalitat pero le pedimos al Gobierno central que arrime el hombro, y además, no hay que olvidar que somos la capital verde y queremos que se traduzca en que la Albufera sea reserva de la biosfera, y optar a fondos no solo españoles sino también europeos, no solo para volver al parque que teníamos sino para mejorarlo que era nuestra intención antes de la DANA".

En el día de ayer se conoció una estimación inicial que cifraba en cerca de nueve millones de euros lo que costará devolver el lago y el parque a su estado anterior a la catástrofe. Esta cuantía es muy similar a los diez millones de euros que aprobó el Ayuntamiento de Valencia en el último pleno, celebrado la semana pasada, para acometer toda restauración de los dañado en el término municipal. "Esta cifra está abierta" ha declarado el concejal quien ha admitido que es necesaria toda la ayuda posible del gobierno autonómico, nacional y de la UE.

Por último, Caballero ha informado de que el próximo 25de noviembre es el día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres por lo que la junta de Gobierno se ha adherido a la declaración institucional de la FEMP, con la abstención de Vox.