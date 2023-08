Valencia reabre los estanques del Parque Central y amenaza con multas de 750 euros a quienes se bañen en ellos

El agua ha vuelto a brotar este miércoles en los estanques y fuentes ornamentales del Parque Central de Valencia, después de su cierre el pasado 20 de julio por la aparición del párasito Cryptosporidium. La existencia de este protozoo provocó la contaminación del agua en estas zonas no habilitadas para el baño. Ahora, gracias al trabajo de los técnicos del Ayuntamiento de València durante las últimas semanas, la Conselleria de Sanitat ha autorizado la reapertura de las instalaciones, ya que los resultados de las muestras de agua analizadas confirman que no hay ni rastro del Cryptosporidium.

“Para evitar que vuelva a ocurrir, hemos cambiado la señalética del parque para que esté visible el artículo de la ordenanza que advierte de la prohibición del baño en los estanques y fuentes ornamentales y la sanción de hasta 750 euros que acarrea su incumplimiento”. Así lo ha destacado Juan Carlos Caballero, concejal del Área de Parques, Jardines y Espacios Naturales, en su visita al Parque Central, acompañado por Carlos Mundina, concejal del Área de Mejora Climática y Gestión del Agua.

Caballero ha añadido que se ha dispuesto un sistema de vigilancia más exhaustivo, en colaboración con la Policía Local, para que la ordenanza se cumpla. “Hay que recordar que las fuentes ornamentales y las láminas de agua no son piscinas; aunque sean sometidas a un proceso de cloración, no son piscinas y no se pueden bañar ni las personas ni las mascotas. Se puede disfrutar del parque sin incumplir la ordenanza”, ha afirmado.

Por su parte, Carlos Mundina, concejal delegado del Ciclo Integral del Agua ha recordado que existen repartidas por toda la ciudad, a disposición de vecinos y turistas, tanto las fuentes bebederos tradicionales de agua potable, debidamente señalizadas como aptas para el consumo humano, como las 25 fuentes municipales refrigeradas, para que las personas se refresquen y beban con total tranquilidad. Los responsables municipales han destacado que el único punto, de carácter lúdico, habilitado en todo el Parque Central para refrescarse y jugar con el agua es la llamada ‘zona de los chorros’.

Instrucciones de la Conselleria de Sanidad

Los dos responsables municipales de Medio Ambiente han supervisado en persona la reapertura de las albercas y fuentes ornamentales y han destacado la coordinación con la Conselleria de Sanidad para dar una solución rápida a este caso. Juan Carlos Caballero ha detallado las instrucciones remitidas desde la Conselleria de Sanidad, a través de la Subdirección General de Seguridad Alimentaria, Laboratorios de Salud Pública y Sanidad Ambiental, en relación a la aparición de casos o brotes por el parásito Cryptosporidium.

Entre estas medidas destacan la colocación de carteles que adviertan de la prohibición del baño en zonas susceptibles de ser contaminadas, así como la ejecución de cualquier otra medida disuasoria encaminada a evitar el acceso de las personas, especialmente los niños, a estanques y fuentes ornamentales.

Para evitar cualquier tipo de riesgo, el oficio de la Conselleria de Sanidad, dictado el 3 de agosto y remitido a todos los municipios de la Comunitat Valenciana, recomienda también la limpieza periódica de aljibes, filtros, acequias y tuberías, la dosificación automatizada de desinfectante y la hipercloración semanal nocturna.

Además de todo lo indicado, los servicios municipales de Parques y Jardines y del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia se encargan de hacer una lectura de los niveles de desinfectante en las instalaciones de agua y de la puesta en funcionamiento de sistemas de desinfección por luz ultravioleta. Todas estas anotaciones se incluyen en un registro de mantenimiento de las instalaciones a disposición de las autoridades sanitarias.