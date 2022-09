“La ciudad de Valencia se está convirtiendo en un paraíso para los proxenetas”

El Front Abolicionista del País Valencià (FAPV) se ha concentrado esta mañana en la calle San Vicent Màrtir para denunciar que la ciudad de València “se está convirtiendo en un paraíso de puteros y proxenetas” frente a la inacción del Ayuntamiento. La protesta se ha centrado en “la proliferación de burdeles en la ciudad”, bajo lemas como “Abolición de la prostitución” o “No son clientes, son violadores”.

Tras una gran pancarta en la que se leía “Fuera burdeles y puteros de nuestros barrios”, las manifestantes han recorrido la calle San Vincent hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento, donde han leído por segunda vez el manifiesto. “Estamos cansadas de que se hable pero no se actúe. Hemos solicitado una entrevista con el Ayuntamiento, pero no estamos en la agenda de Ribó -ha explicado Puri Liétor, portavoz de la plataforma- y ya no sabemos qué más puertas tocar”.

“La Conselleria de Justicia elaboró un informe en el que están recogidos los pisos que albergan mujeres prostituidas, pero no se ha actuado”, ha continuado. “Que el Ayuntamiento no nos reciba y nos remita a la Conselleria de Igualdad supone que nuestras compañeras supervivientes no puedan contar sus historias. ¿A cuántas más mujeres tienen que asesinar para que se actúe?”.

La concentración se ha celebrado en la víspera del 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. “El sistema económico y social en el que vivimos -el patriarcado- oprime doblemente a las mujeres y las obliga a hacer todo lo que se considere necesario: esto incluye la prostitución. Ellos son los que deciden, los que eligen y los que mandan, y las mujeres sufren las consecuencias y los riesgos contra sus cuerpos y sus vidas”, ha denunciado Liétor.

“Tenemos que entender de una vez por todas que la prostitución no es un trabajo, y que es dañina para las mujeres”, añadía. La abolición, según defienden, es “imprescindible para el desarrollo democrático y un paso hacia la igualdad efectiva”. Además, ha incidido en la importancia de la educación: “Parece que preocupe más enseñar diversidad que igualdad. Nosotras defendemos que la igualdad arrastra a la diversidad, y no al contrario”.

La primera lectura del manifiesta ha tenido lugar en la calle San Vicente, antes de la salida de la concentración. “Queremos garantizar los derechos de las mujeres y las niñas: prevenir y reparar, perseguir el proxenetismo y a los prostituidores. Nuestro objetivo es lograr que las instituciones del estado desarrollen políticas abolicionistas de la prostitución”, han leído de las componentes de la plataforma.

Paraguas morados

Las manifestantes -cerca de una veintena- portaban paraguas morados con letras pintadas en blanco. Los paraguas formaban la palabra “Abolición”, y son una respuesta al símbolo utilizado por las defensoras de la regulación: paraguas rojos. Además, una alusión al color insigne del feminismo y al del propio Front Abolicionista. También portaban chalecos y pañuelos morados, y se han concentrado pacíficamente.

Mociones del PSPV

El PSPV-PSOE ha presentado mociones en todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas en las que insta a los Consistorios a poner en marcha planes para “erradicar la trata, la prostitución y proteger a las víctimas que están viendo ninguneados sus derechos fundamentales”.

El texto plantea la creación de un protocolo institucional y administrativo común para la formación del personal en materia de asistencia a las víctimas de trata, así como la puesta en marcha de un sistema de rentas y ayudas sociales para mujeres víctimas, según ha informado el partido en un comunicado.