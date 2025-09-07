Desmantelan en Valencia un laboratorio ilegal que fabricaba pastillas para la disfunción eréctil

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Manises (Valencia) un laboratorio clandestino dedicado a la fabricación ilegal de pastillas para la disfunción eréctil, en una operación que también ha permitido incautar 41 gramos de cocaína y maquinaria especializada para la producción y distribución de los fármacos.

La investigación se inició tras detectar movimientos sospechosos vinculados al tráfico de drogas en la localidad de Paterna. Durante una vigilancia, los agentes observaron un intercambio de dinero y sustancias desde un vehículo de alta gama, lo que llevó a una inspección que confirmó la presencia de cocaína y reforzó las sospechas.

El registro posterior en un domicilio de Manises reveló un laboratorio completamente equipado con herramientas para el procesado, troquelado y serigrafiado de cápsulas. Se intervinieron 1.700 gramos de sustancia potenciadora de la actividad sexual, cuya materia prima se adquiría ilegalmente desde China.

Los fármacos fabricados requieren prescripción médica y su consumo sin control representa un grave riesgo para la salud, según fuentes policiales. La operación se saldó con la detención de dos individuos, de 29 y 38 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

El laboratorio operaba sin ningún tipo de control sanitario, y los productos eran distribuidos de forma clandestina. La Policía ha remitido el caso al Tribunal Penal de Valencia, donde se determinarán las responsabilidades penales y civiles de los implicados