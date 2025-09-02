Se entrega el joven acompañante del que disparó a un vecino este lunes en Alfafar

Un joven implicado en el tiroteo de este lunes por la noche en Alfafar (Valencia), acompañante del presunto autor de los disparos, se ha entregado este martes en el cuartel de la Guardia Civil de Patraix, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

Al joven se le atribuyen los delitos de homicidio, robo con fuerza y tenencia ilícita de armas, según han señalado las mismas fuentes.

Los disparos tuvieron lugar sobre las 23:30 horas de este lunes junto a la calle Pintor Sorolla de Alfafar, en el centro de Alfafar, cuando al parecer dos vecinos de este municipio discutieron y uno de ellos descerrajó al otro tres tiros de escopeta, hiriéndole gravemente.

A continuación, el autor de los disparos se marchó del lugar y, aunque se sospechaba que se había atrincherado con el arma en una vivienda de la calle San Antonio, contigua al lugar de los disparos, finalmente logró esquivar el cerco policial y huyó acompañado del joven que posteriormente se ha entregado.