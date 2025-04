Una hamburguesa valenciana, la mejor del mundo por segundo año consecutivo

La hamburguesa ‘Singular’ de la española Hundred Burgers, empresa cofundada por el valenciano Álex González y con locales en Valencia y Madrid, acaba de ser elegida por segundo año consecutivo como la mejor del mundo. Se elabora con carne de vaca rubia gallega, queso cheddar madurado de Manchester, beicon crujiente, cebolla caramelizada y crema camembert, dentro de un pan brioche hecho diariamente y acompañada de una salsa barbacoa secreta.

The World’s Best Burgers, la ‘guía Michelin de las hamburguesas’, ha elegido este año otra vez a la hamburguesería Hundred Burgers, establecida en la capital del Turia y en Madrid, como la mejor del mundo en la clasificación de 2025.

El cofundador de Hundred Burgers, el valenciano Álex González, ha recibido el premio con "una alegría inmensa", porque obtenerlo este año de nuevo supone "que lo del año pasado no fue flor de un día".

"Sentimos una alegría gigante otra vez, inmensa. El premio este año confirma que podemos ser considerados a nivel mundial como una referencia que tiene una continuidad", ha manifestado.

Según ha señalado, "siempre dicen que llegar es difícil y mantenerse más aún", así que se siente "orgulloso de haberlo conseguido".

"Dos años seguidos siendo elegidos la mejor hamburguesa del mundo nos convierte ya en atemporales, y esa etiqueta -de la mejor- la vamos a poder llevar mucho tiempo con nosotros , y con mucho orgullo", ha apuntado.

González ha comentado que el año pasado la marca registró un "boom espectacular" tras el premio, sin que pudieran atender toda la demanda existente de reservas y servicio para llevar a casa.

"No pudimos absorber toda la demanda, con reservas llenas durante semanas y servicio a domicilio, fuimos incapaces de dar abasto porque todo lo hacemos de manera artesanal, y no queríamos estirarnos más de la cuenta para no perder calidad", ha compartido.

Insiste en que, desde el primer día en el que empezó a echar a andar su proyecto, están enfocados en la calidad y en un modelo de elaboración en el que todo, desde cero, lo hace la propia hamburguesería: "El secreto es ese, darle tanta importancia a la calidad y a lo artesano".

La hamburguesa ‘Singular’ es la única no inspirada en otros restaurantes sino en las que hacía Álex González de pequeño en barbacoas con amigos, y lleva una salsa secreta de su madre que nadie ha conocido en dos años, aunque ahora ya ha sido compartida a algún miembro del equipo.

Es la segunda vez (la primera, el año pasado, también fueron ellos) que un establecimiento no estadounidense se alza con el galardón, que abanderaba en los últimos años Pizza Loves Emily, de Nueva York.