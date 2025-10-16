Incertidumbre en el Palau de la Música de Valencia para iniciar la temporada

La incertidumbre impera estos días en el Palau de la Música de Valencia. El auditorio decidirá hoy, apenas 24 horas antes de que dé comienzo la temporada de abono, si, precisamente, puede ofrecer ese primer concierto en la sala Iturbi del coliseo. Porque los daños de la estancia que se produjeron el pasado mes de julio, y que obligaron a una revisión del espacio, han puesto en jaque el inicio de los conciertos de abono previsto para mañana viernes.

Por ello, los responsables del Palau esperan que hoy se certifique si se puede abrir con total seguridad la sala Iturbi. De no ser así, el auditorio municipal programará las actuaciones en el Palau de les Arts, la Rambleta o el Palacio de Congresos. Así lo ha hecho, al menos, con el resto de los conciertos que no forman parte del abono. De esta forma, será este jueves cuando se decida si la temporada oficial para los abonados da comienzo en el auditorio.

Fue el pasado 28 de julio cuando el Ayuntamiento de Valencia confirmó que, durante unos trabajos de limpieza, se había detectado un desprendimiento de unos tableros del falso techo de la sala Iturbi. Es más, se estaba revisando el camaranchón de la sala para cerciorar si había más daños y se requiere de un informe de los técnicos para confirmar la viabilidad de reabrir el espacio con total seguridad para los asistentes.

En el Palau de la Música, el cierre de la Iturbi cayó como un jarro de agua fría. No en vano, en el auditorio se sabe bien lo que es tener que clausurar el espacio y mover la programación a otros escenarios. No hay que olvidar que el coliseo estuvo cuatro años cerrado por obras de rehabilitación que fueron motivadas por, precisamente, daños en la sala Iturbi y también en la sala Joaquín Rodrigo. Esos desperfectos sumados a la caída del trencadís de una parte de la fachada obligaron a bajar la persiana del auditorio y a tenerlo durante cuatro temporadas cerrado. Pero eso no fue todo. En esas obras de reforma, que se llevaron a cabo con el anterior gobierno del alcalde Joan Ribó (Compromís) no contemplaron el arreglo de las filtraciones de agua en el edificio anexo al Palau, que han llevado a cabo en los últimos meses.

En este sentido, y pese a que el Palau decidirá hoy si la temporada de abono se inicia en la Iturbi, las fuentes consultadas por LA RAZÓN estiman que, aunque no pueda ser así, la próxima semana, que el auditorio acoge el inicio de la Mostra de Valencia, la sala ya pueda ser accesible.