Un millar de personas protesta ante al Roig Arena de València contra Israel

Cerca de mil personas se manifestaron este miércoles contra Israel y a favor de Palestina a las puertas del Roig Arena, donde el Valencia Basket se enfrenta al Hapoel Tel Aviv en un partido de la Euroliga a puerta cerrada tras recomendárselo así al club ‘taronja’ las fuerzas de seguridad y la Delegación de Gobierno.

Los manifestantes pidieron el “boicot” a Israel al que acusaron de ser “un Estado genocida”. “¿Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel?” cantaron los concentrados, que criticaron la posición europea. “Gaza sangrando y Europa observando”, gritaban.

El intento de ruptura del cordón policial una hora y media antes del inicio del encuentro para acercarse al pabellón provocó una pequeña carga de los antidisturbios.

El acceso del Hapoel se produjo sin ningún incidente sobre las 18 horas, antes de lo habitual en un partido de Euroliga, en un autobús al que la Policía habilitó la entrada en contradirección por la avenida Antonio Ferrandis.

Inicialmente había convocadas concentraciones en las cuatro esquinas del recinto pero poco a poco los manifestantes se concentraron en un único punto. Según comunicó la Delegación del Gobierno, el dispositivo de seguridad contaba con medio millar de agentes.

Entre las banderas de Palestina, militantes de BDS País Valencià, primer convocante de las concentraciones, llevaron una pancarta con el lema ‘Esport sí, Genocidi no’ y el Sindicat d’Estudiants otra con el lema ‘La ‘pau’ dels genocides es una farsa. Palestina lliure’ (‘La paz de los genocidas es una farsa’). También se pudieron ver banderas de CGT, CNT o COS.