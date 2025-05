El PP y Vox aceptan también invitar a las víctimas a la Diputación de Valencia

Hasta hace unos días, las asociaciones de víctimas no tenían la opción de poder visitar las administraciones regionales, provinciales ni municipales. En el Ayuntamiento de Valencia no hay una comisión dana ni está prevista, mientras que en Les Corts no estaban en la lista de comparecientes aprobada en la comisión de investigación de la dana, aprobada por PP y Vox, pero el pasado viernes el presidente, Carlos Mazón, les invitó a reunirse con él y, de paso, el PP este mismo lunes les invitó a formar parte de la comisión.

Este martes, la Diputación de Valencia se ha reunido en la tercera sesión de la comisión de estudio de la gestión de la dana y han aprobado una moción del PSPV-PSOE y Ens Uneix con el acuerdo unánime todos los partidos políticos a favor para poder "abrir las puertas" a las asociaciones de víctimas de la dana y los alcaldes de aquellos municipios que tuvieron víctimas mortales a una sesión especial de resumen para "escuchar" sus peticiones y también "explicar lo que se ha hecho desde la Diputación".

"El acuerdo pasa porque las víctimas puedan acceder a esta sesión, darles voz, escucharlas, ver si necesitan algo y explicarles aquello que consideren de estos días tan nefastos que vivimos", ha explicado Eva Sanz, alcaldesa de Benetússer en representación del PSPV-PSOE, quien propuso la moción.

Por primera vez ha ocurrido algo inaudito y es que todos los grupos políticos estén de acuerdo. Desde Vox han dicho estar a favor de "tener la oportunidad de escuchar a las asociaciones" y son los que han propuesto traer a los alcaldes "para que también den respuesta a sus vecinos ya que el primer nivel de respuesta es municipal" y según han dicho "algunos se escaquearon en sus respuestas en sus plenos", en palabras del diputado Sergio Pastor.

Desde Compromís han sido más beligerantes y han querido mencionar que si no estaban es porque el PP no quería con los votos a favor de Ens Uneix y Vox y han dicho que están a favor "desde el primer día" pero que "no puede ser un postureo, debe de ser efectiva y sus aportaciones deben servir", según la diputada Dolors Gimeno, que ha criticado que se haya impedido hablar de qué pasó el 29 de octubre en la sede provincial. A ello, la diputada Reme Mazzolari del PP ha dicho que "es falso que no se haya hablado de ese día. Es mentira: en mayúsculas, subrayado y en negrita".

Gimeno ha propuesto a su vez que la sesión con las asociaciones de víctimas sea después de la declaración del presidente de la Diputación de Valencia ante la jueza de Catarroja para que así pueda contestar a todas sus preguntas tras haberlo hecho primero ante la justicia, algo que el propio Mompó ha estado de acuerdo y ha emplazado a organizarla como un cierre a esta comisión y citarlas una vez sepa cuándo debe ir a sede judicial tras posponerse su declaración del pasado 14 de abril al alargarse la de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. El presidente, eso sí, ha querido remarcar que "si aquí no ha venido ninguna asociación es porque no se ha planteado, hasta hoy no había ninguna propuesta" y ha remarcado que desde el primer día se avisó de que quien quisiera venir podría hacerlo, negando un veto.

Una vez estaban todos de acuerdo, Mompó ha pedido que "es importante que sepan dónde vienen y para no convertir esto en algo que no queremos, debemos hacerle saber nuestras competencias". En cualquier caso, ha precisado que deberán "tranquilizar a las víctimas y asegurarles que hemos hecho todo lo que hemos podido".