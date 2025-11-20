Vuelve a aplazarse el juicio al alcalde de Orihuela (PP), por enfermedad de la magistrada

El juicio contra el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, del PP, y tres empresarios más por presunta falsedad documental y fraude fiscal, que estaba previsto a partir de mañana, ha vuelto a aplazarse a causa de un problema médico de la magistrada del juzgado de la ciudad.

Se trata de la segunda vez que se aplaza la vista oral después de que el juzgado de lo Penal número 1 de Orihuela ya lo hiciera la pasada semana por la misma dolencia de la magistrada.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la nueva fecha de señalamiento serán los días 22 y 29 de mayo y el 5 de junio.

Vegara y los otros tres empresarios, algunos de ellos socios del regidor en la ITV Vega Baja, están acusados de un presunto delito de falsedad en documento mercantil y dos más contra la Hacienda Pública, por fraude de IVA e Impuesto de Sociedades.

Para la acusación, habrían tratado de evadir cerca de un millón de euros en 2005. En concreto, la investigación habla de un supuesto plan de fraude en el que se presentaban facturas falsas ante Hacienda por la compra de 100.000 agendas publicitarias con las que deducir impuestos.

El alcalde oriolano ya se negó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para evitar la posible pena de cárcel y es que, por estas infracciones, el ministerio fiscal le pide una pena de siete años de prisión.