Vuelve el verano en su máximo esplendor: 38 grados y tormentas con granizo en la Comunitat

Este jueves se esperan chubascos y tormentas que podrían llegar con granizo en el norte de Castellón por la tarde y máximas especialmente altas, de hasta 38 grados, en zonas del prelitoral de la provincia de Valencia.

Castellón es, junto a Girona y Tarragona, una de las tres provincias del este peninsular este jueves en aviso amarillo por tormentas y por lluvias que acumularán hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que en Valencia persiste el aviso por temperaturas máximas entre lo 36 y 38 grados.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, hoy soplará viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo por la tarde a oeste en el interior de Valencia y en el resto a sur y sureste, con intervalos de intensidad moderada en el litoral.

Mañana viernes se esperan de nuevo chubascos, ocasionalmente con tormenta, en la mitad norte, y en el resto de la región cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso o permanecerán sin cambios, mientras que las máximas bajarán de forma notable.

Las temperaturas extremas registradas en las tres capitales de provincia en las últimas 24 horas han sido las siguientes:

Castellón: 20-30,7

València: 20,8-30,4

Alicante: 18,7-32

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón.- Componente S 3 a 4 temporalmente variable 2 a 4 entre la madrugada y el mediodía. Marejadilla a marejada.

Aguas costeras de Valencia.- SE 4 a 6, amainando a variable 2 a 4 a medianoche y arreciando S y SE 3 a 6 por la tarde. Marejadilla a marejada localmente fuerte marejada al principio y por la tarde.

Aguas costeras de Alicante.- Componente S 2 a 4, localmente 5 a 6 en el norte hasta la madrugada y desde el mediodía. Marejadilla a marejada.