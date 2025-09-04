El tiempo
Vuelve el verano en su máximo esplendor: 38 grados y tormentas con granizo en la Comunitat
Las lluvias pueden ocurrir especialmente en el tercio norte de la provincia de Castellón esta tarde
Este jueves se esperan chubascos y tormentas que podrían llegar con granizo en el norte de Castellón por la tarde y máximas especialmente altas, de hasta 38 grados, en zonas del prelitoral de la provincia de Valencia.
Castellón es, junto a Girona y Tarragona, una de las tres provincias del este peninsular este jueves en aviso amarillo por tormentas y por lluvias que acumularán hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que en Valencia persiste el aviso por temperaturas máximas entre lo 36 y 38 grados.
Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, hoy soplará viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo por la tarde a oeste en el interior de Valencia y en el resto a sur y sureste, con intervalos de intensidad moderada en el litoral.
Mañana viernes se esperan de nuevo chubascos, ocasionalmente con tormenta, en la mitad norte, y en el resto de la región cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas.
Las temperaturas mínimas irán en ascenso o permanecerán sin cambios, mientras que las máximas bajarán de forma notable.
Las temperaturas extremas registradas en las tres capitales de provincia en las últimas 24 horas han sido las siguientes:
Castellón: 20-30,7
València: 20,8-30,4
Alicante: 18,7-32
Pronóstico marítimo
Aguas costeras de Castellón.- Componente S 3 a 4 temporalmente variable 2 a 4 entre la madrugada y el mediodía. Marejadilla a marejada.
Aguas costeras de Valencia.- SE 4 a 6, amainando a variable 2 a 4 a medianoche y arreciando S y SE 3 a 6 por la tarde. Marejadilla a marejada localmente fuerte marejada al principio y por la tarde.
Aguas costeras de Alicante.- Componente S 2 a 4, localmente 5 a 6 en el norte hasta la madrugada y desde el mediodía. Marejadilla a marejada.
