La policía reduce con un táser a un hombre que acosaba a una mujer en pleno centro de Valencia

La Policía Nacional intervino de forma decisiva en un incidente de acoso ocurrido en un garaje público del centro de Valencia. Dos agentes lograron reducir a un hombre que había intimidado a una mujer, utilizando un táser para neutralizar el peligro y garantizar la seguridad de la víctima.

El agresor, un ciudadano argelino, se había introducido sin autorización en el recinto y fue encontrado dormido en el interior de un vehículo que no le pertenecía. Al despertar, comenzó a proferir insultos y adoptar una actitud violenta contra la propietaria del coche.

Ante la amenaza, la mujer se refugió en la garita de vigilancia, donde se encontraba un empleado del aparcamiento. El individuo, con el torso descubierto y vestido con pantalón corto, golpeó con fuerza el cristal de seguridad, mostrando una clara intención de intimidar.

Los agentes de la Policía Nacional intentaron calmar al sujeto, pero este mantuvo una actitud desafiante y agresiva. Ante la escalada de tensión, uno de los policías utilizó una pistola eléctrica para reducirlo de forma segura. El hombre fue detenido y acusado de delitos de daños, amenazas y desobediencia a la autoridad. Posteriormente, fue trasladado al complejo policial de Zapadores para continuar con los trámites legales.

La actuación conjunta entre el vigilante del aparcamiento y los agentes policiales fue clave para evitar que el incidente derivara en una agresión física. El cierre de la garita y la rápida alerta a las autoridades permitieron contener la situación sin que la víctima sufriera daños.