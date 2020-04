Cuando Aute se asustó de un micrófono

Luis Eduardo Aute era por los años 90 un refutado creador cuyas canciones sonaban por doquier y ya conocía lo que era ser el número 1 en la lista de ventas de discos de larga duración, éxito que había conseguido años antes con el doble LP “Entre Amigos” del concierto más importante de su carrera: la constelación de cantautores Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Teddy Bautista y él, que cantaron los temas de Aute.

En un desplazamiento del cantante por Andalucía, la Universidad de Granada organizó un encuentro de Aute con la prensa para presentar un libro que se acababa de editar sobre el cantante: CANCIONES (T.2), un volumen que reunía las letras de los últimos trabajos de Aute en aquel momento: Segundos fuera (1989) y íUfff! (1991).

Yo acababa de comenzar a trabajar en Radio Nacional de España en Granada, y recuerdo que un poco antes de la presentación, programada a las ocho de la tarde, mi jefe me dijo que debía ir a la sede del rectorado a cubrir un acto en el que estaría Aute. Prácticamente era mi primera salida de la emisora a cubrir un evento y solo tuve tiempo de coger todos los bártulos, subirme en la moto y dirigirme a la sede de la Universidad.

Los equipos de entonces de la emisora pública no eran nada discretos. Un voluminoso cassette grabador negro que había que llevar colgado al hombro con un micrófono embutido en una alcachofa amarilla con las letras Rne pintadas en negro no pasaban desapercibidos ante nadie.

La convocatoria de la Universidad llegó con tan poco tiempo que no hubo momento a preparar nada. Las indicaciones eran claras: cuando Aute comenzase a hablar tenía que acercarle el micrófono para grabar todo y luego ya en la emisora los redactores veteranos redactarían la información.

Al llegar al Rectorado no había movimiento de medios de comunicación. Tras abrir una puerta que daba a un gran salón me encontré de frente con el artista en un sillón, al parecer esperando a la prensa. Su mirada de sorpresa hacia el micrófono me hizo largarme y cerrar la puerta de golpe al no tener ni idea ni de que iba la presentación ni qué hacer.

A los diez minutos comenzó el movimiento de periodistas, enseguida salió Aute de su gran salón y todos los micrófonos se colocaron a escasa distancia de su boca. El amarillo chillón quedó medio escondido entre los verdes, rojos, azules, blancos… de otros medios. El cantante enseguida lo descubrió y dijo que si ese “auricular” se impresionaba al cruzarse con él y salía corriendo, más le asustaba a él hablar ante un micrófono de una emisora de radio.

Y recordó cómo en los inicios de su carrera el pánico escénico que le envolvía le había hecho enrolarse prácticamente solo en actuaciones en lugares pequeños e incluso minúsculos.

Un miedo a los micrófonos que quedó en el pasado desde entonces.