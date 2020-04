Johnny Depp y Jeff Beck versionan “Aislamiento”, de John Lennon

El legendario guitarrista Jeff Beck suma un compañero inesperado. Aunque es conocida la melomanía y las habilidades como músico, a Johnny Depp se le conoce más como actor. Sin embargo, juntos acaban de grabar un tema perfecto para estos tiempos de confinamiento debido al Coronavirus. Se trata de una versión de “Isolation” (aislamiento, en español), canción de John Lennon en la que Beck lleva el peso instrumental de la guitarra y Depp la voz principal. Junto a ellos, colaboradores de Beck desde hace años: Vinnie Colaiuta en la batería y Rhonda Smith al bajo. La banda interpretó por primera vez esta canción en vivo en el Crossroads Guitar Festival de Eric Clapton el pasado mes de septiembre en Texas.

Según Beck: “Johnny y yo hemos estado trabajando juntos en la música por un tiempo y grabamos esta canción durante el tiempo que estuvimos en el estudio el año pasado. No esperábamos lanzarlo tan pronto, pero dados todos los días difíciles y el verdadero aislamiento que atraviesan las personas en estos tiempos difíciles, decidimos que ahora podría ser el momento adecuado para que todo el mundo lo escuchara", explica. “Vas a tener más noticias de Johnny y mías en breve, pero hasta entonces, esperamos que encuentres algo de consuelo y solidaridad en nuestra versión de este clásico de Lennon”.

Johnny Depp agrega: “Jeff Beck y yo grabamos esta canción el año pasado, como nuestra propia visión de una preciosa canción de John Lennon", dice el actor, que apunta que le atrae la poesía de Lennon: “We’re afraid of everyone. Afraid of the Sun!” (Tenemos miedo a todo el mundo. ¡Miedo al sol!). "Nos pareció especialmente profunda y significativa en este momento. Es un tema que habla del miedo y los riesgos existenciales para nuestro mundo. Así que queríamos ofrecértelo, y esperamos que te ayude a digerir el momento, o simplemente te ayude a pasar el tiempo mientras soportamos el aislamiento juntos”.

Beck es reconocido como uno de los guitarristas más talentosos del mundo y ha tocado junto a algunos de los mejores artistas de rock, blues y jazz. En el transcurso de su carrera musical de más de 50 años, ha recibido ocho premios Grammy y fue calificado por “Rolling Stone” como uno de los “100 mejores guitarristas de todos los tiempos”. Ha sido incluido dos veces en el Rock & Roll Hall of Fame - Una vez como miembro de los Yardbirds y otra vez como solista. Depp ha acumulado experiencia musical formando parte del grupo de Hollywood Vampires con Alice Cooper y Joe Perry durante los últimos cinco años. También ha colaborado con artistas que van de Oasis hasta Marilyn Manson y Stone Temple Pilots.