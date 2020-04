Los usuarios de Spotify en España están volviendo al pasado en el confinamiuento. Según un estudio de la plataforma, en las escuchas entre el 1 y el 7 de abril se ha detectado un incremento del 54% de usuarios que han creado listas de reproducción de temática ‘oldie’. En España se están volviendo a escuchar desde sus casas himnos de artistas que marcaron los años 60, 70, 80 y 90.

Por ejemplo, algunas canciones que han experimentado un auge en estas fechas son “Monólogo”, de Silvio Rodríguez; “Día luna… día pena”, de Manu Chao, y “Arriba los corazones”, de Antonio Flores. Estas son tres de las canciones de los 90 que más se han vuelto a popularizar y, en lo que respecta a los 80, los temas estrella son “Resistiré”, del Dúo Dinámico, convertido en uno de los himnos del confinamiento; “Rabo de nube”, de Silvio Rodríguez, y “Déjame”, de Los Secretos.

De la década de los 70 brillan canciones como “¿Qué hago ahora?”, de Silvio Rodríguez, “Un día tú, un día yo”, de Julio Iglesias, y “Habanera del primer amor”, de Vainica Doble. Por último, de los 60 destacan temas como “Cantares”, de Joan Manuel Serrat, que comienza con un verso de Antonio Machado que ha inspirado a miles de personas durante últimas semanas: “Todo pasa y todo queda”; “Quisiera ser”, del Dúo Dinámico, y “Rosas en el mar”, de Massiel.

Curiosamente, en la actual situación, vivimos un auge de los cantautores, y entre los temas que más crecen en Spotify en España destacan canciones de los mencionados Silvio Rodríguez y Joan Manuel Serrat, así como de Carlos Cano y Amancio Prada, con “María la portuguesa” y “Adiós río, adiós fontes”, respectivamente. Además, temas de Luis Eduardo Aute, como “Quiéreme”, han adquirido aún más relevancia tras su fallecimiento.

Los datos de Spotify también muestran cómo los himnos de los balcones españoles aumentan en reproducciones entre los usuarios. Además del ‘hit’ del Dúo Dinámico, en España han crecido las escuchas de canciones como “Sobreviviré”, de Mónica Naranjo; la versión de “Libre”, de El Chaval de la Peca, y “Y Viva España”, de Manolo Escobar.

A escala mundial también se ha producido un aumento en las escuchas de música de los años 50, 60, 70 y 80. Las canciones que más han añadido los usuarios a sus playlists por décadas han sido: “Jailhouse Rock”, del icónico Elvis Presley, en el caso de los años 50; “At Last”, de Etta James, el tema favorita de los 60; “Ain’t No Sunshine”, de Bill Withers, protagonista de los 70; “Take on Me”, de a-ha, un clásico de los años 80, y “Mambo No. 5 (a Little Bit of…)”, de Lou Bega, de los 90. Ya en en nuestro siglo, la canción estrella de los 2000 es “I Gotta Feeling”, de Black Eyed Peas, y “Danza Kuduro”, de Don Omar con Lucenzo, es el tema más popular de la década pasada.

¿Podría ser que esta tendencia de escuchar temas con los que estamos familiarizados nos proporcione una sensación de bienestar? David DiSalvo, autor de "Qué hace feliz a tu cerebro y por qué debes hacer lo contrario", ha comentado para Spotify que: "Para muchos de nosotros, la nostalgia nos traslada de vuelta a una época en la que nuestras vidas parecían más sencillas y teníamos más control”.

Una de las artistas que está ayudando a los usuarios de Spotify a viajar a tiempos más felices es Cyndi Lauper con “Girls Just Want to Have Fun”, una de las canciones de los años 80 más escuchadas durante los últimos días, con más de 2,3 millones de reproducciones entre el 1 y el 7 de abril. La icónica cantante, que cuenta con más de 8,5 millones de oyentes mensuales en Spotify, comparte sus impresiones desde su casa en Nueva York.

“El sueño de todo artista es que su música pueda transmitir una sensación de bienestar, diversión o inspiración”, señala Lauper. “Por eso hacemos lo que hacemos, para conectar, para contar historias con las que la gente pueda sentirse identificada, con las que llorar, reír, bailar, ser feliz o consolar. Para mí, la música marca el tiempo, así que cuando escucho una canción me lleva de vuelta a ese momento exacto”, añade la cantante. Lauper confiesa también que: “Como la mayoría de la gente, tengo una banda sonora. Las grabaciones de Broadway de ‘The King & I’ y ‘Funny Girl’, me devuelven a cuando tenía cinco años y estaba aún descubriendo mi voz y mi amor por la música”.

La cantante también ha comentado para Spotify cómo está viviendo el confinamiento: “Estoy comiendo mucho y no hago suficiente ejercicio, pero continúo con mis clases vocales y de entrenamiento personal, solo que no al mismo ritmo que antes de la cuarentena. Me mantengo conectada con mis amigos para saber cómo están y sigo los consejos del Gobernador Cuomo. Seguimos las normas y hacemos todo lo que podemos para frenar la curva”.