Bob Dylan publica un nuevo tema dedicado a las “multitudes” que le inspiran

Recitando más que cantando, con enorme sobriedad musical, Bob Dylan publica una nueva canción, “I Contain Multitudes”, una canción dedicada en parte a quienes le inspiran, poetas como Edgar Allan Poe, William Blake o Walt Whitman, y en la que cita a Indiana Jones, los Rolling Stones, Ana Frank, Beethoven y Chopin. La canción comienza diciendo: “Hoy, mañana y ayer también / las flores se están muriendo, como todas las cosas”. La canción es la segunda que publica en las últimas tres semanas, tras “Murder Most Foul”, ambas lanzadas durante la cuarentena.

La canción es una de sus baladas que mezcla las letras más poéticas con las más sencillas declaraciones de intenciones: “I drive fast cars, and I eat fast foods” (“conduzco coches caros y me gusta la comida basura”) y, más adelante, “I’m a man of contradictions, I’m a man of many moods / I contain multitudes” (“Soy un hombre de contradicciones / de distintos humores / contengo multitudes”).

De esta forma, por sorpresa y en cuarentena, Dylan entrega sus primeras canciones nuevas desde 2012, cuando publicó “Tempest”. Su último lanzamiento ha sido “Triplicate” (2017), estaba consagrado a los estándares de la canción americana anteriores a la era del rock & roll.