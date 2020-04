culturaencasa: De la depravación ochentera de Antonio Banderas a los enormes huevos decorativos de Dalí

Película

“Átame”

Desde hace un par de meses, asistimos entusiasmados al hermanamiento vecinal de la música. Todo el mundo se activa automáticamente cada vez que de forma ritual se sigue entonando a las ocho de la tarde en los balcones de todas las casas el atemporal “Resistiré” del Dúo Dinámico. Sin embargo, es en esta disección sobre las patologías del corazón de un loco dirigida por Pedro Almodóvar donde el eventual himno pandémico cobra auténtico sentido. Durante esa escena final memorable, tres personas viajan en un coche de regreso a la ciudad mientras miran hacia el frente y juegan a hacer planes sobre el destino de sus vidas. Antonio Banderas divaga en el asiento trasero mientras Loles León decide poner algo de música para amenizar el trayecto y entre tanto, Victoria Abril conduce. “Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad...”, empieza a entonar una jovencísima Loles. “Cuando tenga miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared...”, continúa Banderas. “...¡Resistiré!” remata con la voz entrecortada Abril. Y, de repente, con el manto de una letra luminosa, cobra sentido toda esta historia ambientada en el Madrid de finales de los ochenta en donde conviven secuestros, pasiones arrebatadas, encendidas bellezas, estéticos salones, ágiles diálogos y relaciones insanas cuya dinámica enfermiza, desgraciadamente, costaría defender ahora delante de la cámara.

Disponible en: https://www.filmin.es/pelicula/atame

Disco

“Reload”

Para el “Tigre de Gales” cualquier fiesta que se preciara tenía que asemejarse como poco a la que describía en su mítico tema “Mama Told Me Not To Come”. Ser lo suficientemente loca, bizarra y surreal como para que su madre tuviera que advertirle de no ir. Y es que si hay algo que parece innegable son las ganas de vivir y disfrutar que siempre ha transmitido el cantante británico. Este disco fue su último trabajo publicado y es casi tan brillante como las voces de los artistas que colaboran en él.

Disponible en: https://open.spotify.com/playlist/0dC9r30vPbmZyU6AoYgLGF?si=UwGA6FZfTwu8eIqvKt45EA

Libro

“Gina”

El exceso de melodrama a la hora de afrontar una situación que en términos generales podría ser interpretada como trágica, pocas veces añade algo de interés al relato. Al contrario. Lo anula. Por eso, cuando de repente una se topa con historias como las de Gina, en la que su autora, Maria Climent, es capaz de convertir una enfermedad como la esclerosis (que sufre tanto la protagonista como ella en la vida real) en un complemento más de una descripción ligera, hermosa y sarcástica de la vida, respira aliviada. Qué lectura tan encantadora. Qué sentido del humor tan agradecido. Qué descubrimiento tan inesperado.

Disponible en: https://www.casadellibro.com/libro-gina-cat/9788412006957/10082923

Museo online

Fundación Gala-Salvador

En un rincón de Figueras al final de la Pujada del Castell existe un castillo adornado por inmensos huevos en el que la imaginación no muere nunca. En el que los dioses ponen los pies en el techo, los cadillac inundan los patios y los labios adquieren forma de sofá. La Fundación Gala-Salvador Dalí fue creada por el pintor surrealista para seguir ampliando la extensión de su ingenio y puede hacerse una visita virtual en la que la inmersión en los rincones del genio es completa.

Disponible en: www.salvador-dali.org

Serie

“En el corredor de la muerte”

¿Se imagina llevar 16 años en el corredor de la muerte por un crimen cuyas pruebas inculpatorias nunca existieron? Al principio, Pablo Ibar tampoco era capaz de dibujarlo en su mente. Pero el controvertido sistema judicial de EE UU terminó rematando la pesadilla y convirtiéndola en realidad. Esta fabulosa serie basada en el libro homónimo del periodista Nacho Carretero protagonizada por Miguel Ángel Silvestre describe la crudeza de una historia que, a día de hoy, se prolonga.

Disponible en: https://enelcorredordelamuerte.movistarplus.es/