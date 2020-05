Superman contra la pandemia

Un «crossover» es un cruce en el que dos o más personajes, historias, escenarios, mundos o incluso universos distintos se encuentran e interaccionan entre sí. Suele deberse a motivos meramente comerciales, los cuales, muchas veces, han dado lugar a pequeñas joyas de la cultura pop para deleitar al espectador o lector. En televisión hemos sido testigos de cómo el detective Thomas Magnum visitaba a Jessica Fletcher en «Se ha escrito un crimen», y viceversa. El mismo recurso se llegó a materializar, de forma triangular, con las series «CSI Las Vegas», «CSI: Miami» y «CSI: Nueva York», así como en las series «Hawaii 5-0» y «NCIS: Los Ángeles». En el cine hemos visto como la combinación de Alien y Predator daban lugar a dos entregas y en una de esas creaciones pudimos ser testigos del primer enfrentamiento entre Freddy Krueger («Pesadilla en Elm Street») y Jason («Viernes 13»).

El «crossover» más multitudinario hasta la fecha ha sido la saga de películas «Vengadores: Endgame», dónde las historias presentadas en los filmes individuales de Thor, Capitán América, Iron Man y Guardianes de la Galaxia colisionaban en la macro epopeya cinematográfica. El terreno de los videojuegos también ha dado muestras de estas prácticas. Es el caso del juego de lucha «Super Smash Bros.» de Nintendo, «Mortal Kombat vs. DC Universe» o la saga «Kingdom Hearts», dónde los personajes de Square-Enix y Disney se encuentran cara a cara.

Pero no cabe la menor duda de que ha sido en los cómics donde esta modalidad se puede disfrutar en mayor proporción y frecuencia con niveles de éxito dispar en todos ellos. Y es precisamente en el «crossover» dónde recae actualmente la esperanza de buena parte de la industria del cómic norteamericano. La actual pandemia y sus secuelas está afectando a todos los sectores económicos, pero perjudica de forma especialmente cruel a todos los ámbitos del ocio y la diversión. La industria cinematográfica ha dado por perdida su temporada estival y la dinámica en el mundo editorial tanto del libro como del cómic no va a ser muy diferente. Ya se empiezan a notar las huellas .

Ya ocurrió en España, dónde las grandes editoriales de cómic anunciaron que posponían los lanzamientos de los meses de abril y mayo. En Estados Unidos la situación no es muy diferente. Diamond, la principal distribuidora de cómics, anunció su cierre hasta nuevo aviso, al mismo tiempo que Marvel y DC retrasaban la publicación de novedades.

Todos a una

Como vacuna al medio, la poderosa guionista Gail Simone y el director de «Shazam!», David F. Sandberg, han propuesto la publicación de un «crossover» entre Marvel y DC para ayudar a salir de la crisis económica causada por los efectos del COVID-19. Bajo el hashtag #PleaseMarvelDC han sido multitud de autores los que se unido a la petición iniciada por Simone. Éstos, junto a libreros y distribuidores, consideran que sería de gran ayuda para mejorar las ventas una colaboración entre las dos grandes editoriales. Colaboración que, desde 2004, no se ha repetido debido a las discrepancias entre los dos colosos del cómic.

La primera colaboración entre Marvel y DC Comics no tuvo nada que ver con el género superheroico. En los años 70, cuando no existía el mercado de vídeo doméstico, era bastante complicado visionar ciertas películas. Con esta idea en mente, y con la casualidad de por medio, Marvel y DC decidieron (cada uno por su lado) publicar un cómic adaptando el largometraje «El Mago de Oz» (1939), que en su día protagonizó Judy Garland. Teniendo claro que el mercado no podía sostener dos versiones de una misma historia, las dos empresas antagonistas decidieron dejar de lado su enemistad para realizar una histórica edición conjunta para publicar en 1975 su primera colaboración.

Un año después vería la luz el primer cruce de personajes entre ambas editoriales. Un especial, por contenido y tamaño, que aún se considera el mejor de todos los «crossovers» entre Marvel y DC: «Superman vs. Spiderman». Un encuentro que se repetiría cinco años después. A partir de entonces, de forma más o menos periódica, los pesos pesados de las dos editoriales se vieron las caras en más de una ocasión. Así Hulk y Batman cruzaron sus caminos; como también lo hizo Superman con Los 4 Fantásticos, Hulk o Estela Plateada; la Patrulla-X con los Nuevos Titanes, o Green Lantern con Estela Plateada. Mención aparte merece la multitud de encuentros entre personajes de DC como Superman, Batman y Green Lantern y el universo cinematográfico de Dark Horse con Aliens, Predators o Terminator. Se da la circunstancia de que el último cruce entre estas dos grandes editoriales fue en 2004 con el proyecto largamente pospuesto que enfrentaba a la Liga de la Justicia nada menos que con Los Vengadores. Desde entonces, debido a las desavenencias entre las dos compañías (DC pertenece a Warner Bros. y Marvel a Disney), no ha vuelto a repetirse. Aunque esto podría estar a punto de ser un recuerdo del pasado y materializarse.