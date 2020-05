culturaencasa: Ser billonario no da más que problemas y la historia del siglo pasado está en la canción protesta

Serie: “Billions”

Ser billonario no da más que problemas

Llega a España la cuarta temporada de esta serie, que gira en torno a la lucha que mantienen entre sí dos tiburones, uno del mundo del capital y los fondos de inversión, y otro de una conocida familia de Nueva York, un viejo rico que asciende a la cúpula del poder judicial estadounidense. Lo que, durante las tres primera temporadas se ha convertido en una lucha de poder a poder para doblegar al rival, con el paso de los capítulos se ha ido transformando en una especie de relación simbiótica, pero todos los espectadores sabemos que será algo así como si una boa constrictor y un tigre de bengala desmembran juntos un elefante. Sabemos que la comida se va a terminar tarde o temprano y la tregua se va a concluir por la fuerza. En esta serie, el que está del lado de la ley termina por caer mucho peor que al que se supone que están controlando para evitar que transgreda la ley, el depredador financiero sin escrúpulos. En realidad, es difícil que ninguno de los protagonistas caiga del todo bien, y aun peor cuando comprobamos cómo manejan sus vidas sentimentales. Los personajes secundarios completan una fauna digna de estudio de las variantes más extremas del «cueste lo que cueste» y el «sálvese quien pueda». El resto lo pone una trama plagada de conspiraciones, traiciones, intrigas políticas y tretas callejeras llevadas a cabo por dos seres tan fríos como un maletín rebosante de billetes de cien dólares. Movistar +

Película: “Charada” / Stanley Donen

Dos gigantes y una joya

Ponen esta joya en la televisión en abierto y conviene recordarlo. La cinta de Stanley Donen es un clásico y no por casualidad: las actuaciones de Cary Grant y Audrey Hepburn son colosales, la música es de Henry Mancini y París emerge como un sueño. El guion de Peter Stone, la presencia de Walter Matthau, la guerra, el amor y el misterio ponen lo demás. Para verla una y un millón de veces. La 2 (22:00).

Disco: «Let Them Eat Chaos» / Kate Tempest

La novela de nuestra sociedad rimada

Kate Tempest es dramaturga, poeta y escritora. Y rapera. Y esta es, de momento, su obra cumbre. Una absoluta bomba de disco conceptual que narra cómo y por qué se despiertan a las 4:18 de la madrugada siete personas distintas en Londres. Lejos de ser un leño conceptual, es un álbum lleno de temazos y casi un relato novelesco en sí mismo. Un disco recitado y rimado, una fiesta de la lengua inglesa y una absoluta obra maestra que bien vale sacar el diccionario. Y que exige escuchar completo. Spotify

Exposición: «Hyperconectadxs» / Tabakalera

La vida en directo

La primera exposición online de Tabakalera - Centro Internacional de Cultura Contemporánea de Donostia es «Hyperconectadxs», que, bajo el comisariado de Jaime de los Ríos, explora formatos transmuseísticos en red bajo el concepto de la conexión, la participación colectiva y la telepresencia. En total se expondrán obras de 5 artistas, la primera de las cuales será la obra «Go go dopamine!!» de Victoria Ascaso. Tabakalera.eu

Libro: «33 revoluciones» / Dorian Lynksey

La historia, cantada y protestada

Este volumen sobre la canción protesta ilustra mejor la historia contemporánea que muchas historiografías de campanillas. Desde los consabidos Víctor Jara o Bob Dylan pasando por Billie Holyday y Woody Guthrie, pero, mucho más interesante, también por Rage Against The Machine, Public Enemy, REM o Green Day, menos reconocidos por sus canciones políticas. Este libro condensa prodigiosamente la historia de un siglo sin pretender ser enciclopédico. Una joya y una gozada que no puede faltar en ninguna biblioteca musical (ni no musical).

Malpaso, 944 páginas, 33 euros