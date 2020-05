Metallica lanzan “Blackened 2020” y celebran sus mejores conciertos online

Los estadounidenses de Metallica han sido una de las bandas más activas durante la cuarentena. A través de sus distintas plataformas digitales, han estado constantemente publicando material para sus seguidores y hoy lanzan “Blackened 2020”, una versión del clásico de su repertorio interpretado por sus miembros desde casa.

La canción que puede escucharse en “streaming” y que también tiene vídeo, apareció en el disco "...And Justice For All" (1988) y no es el único lanzamiento que ofrecen a sus seguidores. Cada lunes (en realidad en España es, por cuestiones horarias, las madrugadas del martes), aparecen en su canal de YouTube con el hasthag #MetallicaMondays uno de sus conciertos seleccionados bajo criterio del grupo. Entre ellos, uno de junio de 2012 en el que interpretaron completo su icónico “Black Album” en Austria (ese año también repirieron en Getafe) y también otros como el de Muskegon (1991), Munich (2015) y San Francisco (2017).

Además, el propósito del grupo de James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo es encomiable. Con esta iniciativa tratan de recaudar al menos 10.000 dólares para la fundación All Whitin My Hands, centrada en erradicar la pobreza infantil y dotar de recursos a los más pequeños. A finales de enero de 2020, Hetfield reapareció en público tras cuatro meses tratándose en rehabilitación para curar su adicción al alcohol, en la que había recaído, a pesar de que en 2018 y 2019 la banda llevó a cabo una gira de grandes estadios y en buen estado de forma.