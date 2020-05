Los Hermanos Coen dan vida al remake de “Scarface”

Es una historia de culto, una especie de mito popular. La historia de “Scarface”, protagonizada por úlitma vez por Al Pacino, supone la sublimación de los relatos de narcotraficantes, la encarnación del sueño de los delincuentes de barrio: ser Tony Montana, es decir, un inmigrante cubano con antecedentes que llega a Estados Unidos, donde malvive, y que va ascendiendo por el escalafón del crimen hasta convertirse en el capo del tráfico de cocaína. En el fondo, no es otra historia que el mito de Al Capone, que fue llevada al cine por primera vez en 1932 con el mismo título, en una película dirigida por Howard Hawks y producida por Howard Hughes. La segunda vez, en 1986, el director fue Brian de Palma y el guión de Oliver Stone, mientras que el protagonista fue Al Pacino. Ahora, ya está en marcha una nueva revisión de la leyenda, que será dirigida por Luca Guadagnino y cuyo guión firmarán los hermanos Cohen.

La película había sido ya puesta en marcha en 2011, pero el proyecto quedó estancado y se buscó a un nuevo director. Guadagnino, conocido por “Call Me By Your Name” y otras películas de autor, se hizo cargo del proyecto en el que será su primer “blockbuster”. El director italiano ya ha dirigido un “remake”, el del clásico del terror “Suspiria” y, además de en la revisión de “Scarface”, estaría trabajando en la de otro clásico, “El señor de las moscas”. Por su parte, el guión había sido ya arrancado por Gareth Dunnet-Alcocer, Jonathan Herman y Paul Attanasio, pero desde hace tres años los trabajos de escritura los han asumido los Hermanos Cohen. Por el momento se desconoce quién podría ser el elegido para interpretar a Tony Montana, aunque en algunas informaciones del comienzo del proyecto, figuraba como candidato el actor mexicano Diego Luna, más recientemente, otros rumores señalaban hacia el afroamericano Michael B. Jordan.

La cinta original contaba la historia de un italiano llegando a Chicago, en clara referencia a Al Capone, pero en el remake de De Palma a finales de los 80, cuando ya se había estrenado con mucho éxito “El Padrino”, el protagonista pasó a ser cubano y a estar involucrado en la cocaína, la droga de moda en el mundo en ese momento. El rodaje de esta “tercera” revisión del clásico tendrá lugar en Los Ángeles y podría girar en torno al auge y caída de un gángster latino de este siglo, aunque todavía no hay fechas para el arranque debido a la crisis sanitaria del coronavirus.

El actor Al Pacino incluso apoyaría una revisión. Preguntado por la cuestión en el 2015, dijo a “Hollywood Reporter” que sería “interesante”. “Es parte de lo que hacemos, ¿no? Rehacemos las cosas, les damos una nueva vida. Puede que yo mismo haga un remake de una película que tiene ya 50 años”, explicó.