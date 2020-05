Killer Barbies publican “Vive le punk!” en tiempos de reguetón

La andadura de Killer Barbies como banda siempre fue extraordinaria. «Estuvimos dos veces a punto de disolvernos –explica Silvia Superstar– pero siempre llegó una llamada que nos hizo seguir. Una fue para grabar un disco en Berlín y la otra para irnos de gira con los Misfits». El grupo, tras 13 años sin sacar disco en España, reunieron las fuerzas y el tiempo para volver a publicar, «Vive le punk!», justo antes de que se desatase la tormenta del Coronavirus. Cuando se bajaron del escenario, en 2003, el panorama musical era muy diferente: «Nos preguntan si el título tiene una declaración de intenciones, si habla del punk en tiempos de reguetón. Pues sí, por ahí va. Pero creo que es el disco menos punk que tenemos. Pero, en realidad, nosotros somos poco de mensajes ni de consignas», explica la cantante.

«Hay muchos fans de la época que se han sorprendido y están encantados. El logro es habernos reunido. A estas alturas no esperamos vivir de la música, porque nunca lo hemos hecho. Esto es un disfrute, una necesidad», apunta la vocalista de la banda, que entrega (o más bien entregaba) el disco con unas gafas en 3D para ver la portada. «Siempre nos gustó mucho el mundo de la serie B y de los cómics. Y bueno, en cada disco hemos cuidado el objeto. Los discos son hoy en día algo casi para coleccionistas y nos hacía gracia el efecto ‘‘retro’’ de las gafas, que los chicos de 20 años de hoy ni saben para qué servirían... Además, lo bonito es que te las pones y realmente no ves nada. Parece que te has comido un tripi», ríe Silvia.

La trayectoria del grupo, como decíamos, es insólita. Triunfaron en Alemania cuando los únicos que habían llegado eran Héroes del Silencio. «Tuvimos suerte porque íbamos de la mano de un sello conocido allí y bueno, fue un pelotazo. Llamamos mucho la atención, nos fuimos a vivir allí seis meses incluso. ¿Y después? Gira por Japón, en un montón de lugares y gira por Alemania, Austria, Suiza y con Iggy Pop y estuvimos a punto de girar con Ramones». Perdieron aquella ola y quién sabe qué pasará después de todo esto.