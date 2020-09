España se tiñe de rojo por Alerta Roja: los músicos protestan

View this post on Instagram

¡Queremos seguir soñando! 🎈🎈🎈🎈🎈🎈 La emblemática fachada del edificio SOÑAR de Bilbao amanece teñida de rojo en apoyo al movimiento #ALERTAROJA 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 Es vital tomar medidas urgentes en las próximas semanas para garantizar la supervivencia del sector. 🌞🌞🌞🌞🌞🌞 Las fotos son de Imanol Zuaznabar, el mural de la fachada es obra del artista @spyurbanart, y en este edificio están alojadas las oficinas de la promotora Last Tour, entre cuyas paredes se sueñan, diseñan y construyen muchos eventos culturales. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ La fachada permanecerá iluminada las 24h del jueves 17 de septiembre, día en el que está convocada la concentración que tendrá lugar en 23 ciudades. 👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻 Más info www.alertarojaeventos.com