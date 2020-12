TeatroConfinado para tiempos de incertidumbre

La Abadía, dirigida por Carlos Aladro, fue de los pocos (por no decir el único), teatro que se resistió cerrar a cal y canto durante la pandemia desde el minuto uno. Superado el “shock” inicial del parón obligatorio, no tardó más que unos días en readaptar la programación y proponer espectáculos en directo (que no en vivo) para que ni público ni actores desconectaran de los escenarios. Así, Irene Escolar, Israel Elejalde y Luis Bermejo fueron algunos de los nombres que se sumaron a la iniciativa desde que surgía de propias casas y se introducía en la del público bajo el nombre de #TeatroConfinado.

A partir de ahí y desde el confinamiento absoluto de aquellos meses de primavera, cada artista montaba la pieza que le venía en gana para demostrar que esto del teatro tiene poco de conformarse con las circunstancias y mucho de resistencia ante las adversidades.

Ahora, lo que fue una acción de emergencia regresa con algunas de las piezas mostradas durante los primeros meses de cuarentena y con nuevos títulos que se suman a una iniciativa que ha llegado para quedarse. Porque todos sabemos que el “teatro teatro” es aquel en el que se comparte espacio con la actuación, pero indagar en nuevos formatos y darles una nueva vuelta a los espectáculos en directo tampoco va a hacer daño a nadie. Más allá de una acción de supervivencia, el #TeatroConfinado ha abierto una vía de exploración en lo escénico-digital, que ha empezado a llamarse “creación transmedia”, un formato que acaba de echar a andar y que, de momento, no conoce fronteras. Solo puede sumar. Y así lo hemos visto una vez recuperada cierta normalidad, donde muchas de las piezas vistas sobre los escenarios se han podido seguir al mismo tiempo desde el patio de butacas y desde los ordenadores o dispositivos móviles.

A lo largo de los tres meses que duró el confinamiento total, se realizaron desde las casas de los artistas y del personal técnico y administrativo 80 funciones de 10 piezas muy diferentes entre sí. Tanto entre los creadores como entre los espectadores había personas de fuera de Madrid e incluso de fuera de España. Algunas de las piezas, desarrollada expresamente para el #TeatroConfinado de La Abadía, después se han representado en otros contextos, haciendo “gira”.

Desde la iglesia madrileña buscan continuar adentrándose en nuevos lenguajes y expresiones artísticas, por lo que “nos parece oportuno, con independencia de las restricciones de movilidad o medidas de prevención, dar continuidad a aquello que surgió espontáneamente gracias al impulso de una serie de creadores inquietos. Como extensión de la experiencia en sala, no como una sustitución”, aseguran desde el teatro.

Así, desde hoy, 1 de diciembre, se retoma la actividad “a distancia” que, como explican, ya cuenta con piezas “de repertorio”. Para abrir boca en esta segunda etapa, durante las primeras tres semanas de diciembre se podrán ver diez piezas distintas: seis nuevas (una de ellas es doble) y cuatro del ciclo anterior.