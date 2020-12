Ya es Navidad en el bolsillo de Mariah Carey: lista para su medio millón anual

Es imposible escapar de él. Está en todas partes y nos persigue allá donde vayamos. No se trata ni del espíritu navideño ni del ansia de consumo, sino del “All I Want For Christmas Is You” que canta Mariah Carey y que se ha convertido en el himno oficioso de la Navidad de unos años a esta parte. El fenómeno, que según el algoritmo de búsquedas de Google empezó este año el 24 de noviembre su escalada hacia el infinito, nos habla de una canción ya universal que, sin embargo tiene un beneficiario prácticamente único: el bolsillo de la cantante neoyorquina.

Según un artículo publicado por “Business Insider”, la suma total de los derechos de reproducción del espirituoso villancico llegaría hasta los 60 millones de dólares desde que vio la luz en el invierno de 1994. Incluido en su recopilatorio navideño y cuarto disco de estudio “Merry Christmas”, el single vivió en el éxito relativo que acompaña a la cantante hasta el estreno de “Love Actually” (2003), en el que se convierte en tema principal del filme y que explotó en el himno de masas que conocemos en la actualidad.

Reinterpretado después, desde el rock más emo de My Chemical Romance hasta las notas más poperas de Miley Cyrus, el tema de Mariah (pronunciado, má/ra/ia/) es un caso excepcionalmente atípico: según el productor Walter Afanasieff, junto al que Carey montó la canción, la escritura del mismo no les llevó más de 15 minutos. Los beneficios, entonces, se vuelven aún mayores, ya que el diario británico The Independent calculó que la autora se embolsa alrededor de medio millón de dólares en cada temporada navideña gracias a su composición.

Si a ello le sumamos los nuevos recopilatorios, la regrabación que hizo del video el año pasado para celebrar los 25 años de su éxito y los más de 200 millones de reproducciones que le asegura Spotify cada campaña, parece que tenemos Mariah, “All I Want For Christmas Is You” y villancico para rato.