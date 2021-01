Habrá precuela de Willy Wonka, ¿con Tom Holland o Timothée Chalamet?

El personaje creado por Roald Dahl, que se convirtió en una de las interpretaciones más icónicas y redondas de Johnny Depp o Gene Wilder, tendrá una precuela sobre sus orígenes: Willy Wonka. Según confirma “Variety”, Warner Bros ha decidido realizar una precuela bajo el nombre “Wonka” y que ya tiene fecha de estreno: 17 marzo 2023.

El director será Paul King (”Paddington”) y, sobre el reparto, ya se están escuchando rumores. Hay dos nombres de dos jóvenes actores que circulan por las redes sociales y que dividen al público en dos: Tom Holland y Timothée Chalamet. Ambos, además de ser grandes intérpretes, se ajustan al perfil que se busca para la cinta.

Tom Holland

Mientras Tom Holland sigue trabajando en el desarrollo de “Spider-Man 3″, el nominado al Oscar por “Call me by your name” Timothée Chalamet, ha participado últimamente en dos proyectos que se estrenarán próximamente: “The french dispatch”, “Dune”, “Don’t look up”.

Timothée Chalamet en "Call me by your name"

La cinta está producida por David Hyeman, que ha participado en películas como “Harry Potter, “El niño con el pijama de rayas”, “Gravity” o “Érase una vez... en Hollywood”. La precuela narraría los años en que el joven Wonka aún no había abierto su irresistible y famosa fábrica de chocolate, mostrando así sus inicios, su complicada relación familiar y, por supuesto, cuando conoció a los Oompa-Loompas.