“Podría destruirte”, la serie que incomoda a los Globos de Oro

Supervivencia, abuso sexual y Blacks Lives Matter. “Podría destruirte”, serie disponible en HBO, incluye en su trepidante historia los temas, quizá, más preocupantes de los últimos meses. Dirigida y protagonizada por Michaela Coel, a lo largo de los 8 capítulos la ficción ofrece al espectador las claves para entender qué ocurre cuando una práctica sexual no está consensuada, sus consecuencias y, por tanto, sus riesgos. Además, más allá del argumento, la serie fue un éxito rotundo desde su lanzamiento, haciendo que toda la crítica coincidiera en que era una de las mejores series del año.

La tildaron de “fascinante”, “emotiva”, “devastadora”, “ingeniosa”, “discretamente hilarante” y “valiente”. Tanto la interpretación de la protagonista como su argumento obtuvieron gran reconocimiento a nivel internacional. No obstante, el título no figura entre los nominados a los Globos de Oro. Y eso no ha pasado desapercibido.

Más allá de las películas y series que a partir de ahora se disputan -merecedores- por los diferentes premios, no han sido pocos los que se han preguntado por qué “Podría destruirte” no figura en ninguna de las categorías. De hecho, una de los escritoras de “Emily in Paris”, serie de Netflix nominada a Mejor Comedia, Deborah Copaken, ha trasladado su incredulidad a “The Guardian”: “’Podría destruirte’ no solo fue mi serie favorita de 2020, sino que es mi preferida en general. Toma el complicado tema de una violación -yo misma soy superviviente de agresión sexual-, y le infunde corazón, humor, patetismo y una historia construida tan bien que tuve que verla dos veces, solo para entender cómo lo hizo Coel”.

Serie 'Podría destruirte'.

Añade que, sí, “estoy emocionada de que ‘Emily in Paris’ esté nominada, pero esta emoción, lamentablemente, se ve atenuada por mi rabia respecto a la serie de Coel, que no obtuviera un guiño en los Globos de Oro está mal”. Con esto, la autora se une a todos aquellos que tildan a “Podría destruirte” como la gran olvidada de esta edición de los famosos galardones. De hecho, hay quienes opinan que era una gran oportunidad para destacar la representación racial en el arte. Más aún tras un año marcado por el Black Lives Matter.

Entonces, si la serie lo merecía, ¿por qué no ha obtenido ninguna nominación? Esta serie es similar a “Fleabag” -ficción que sí fue nominada en la anterior edición-, en el sentido de que narra historias personales a través de complejas preocupaciones de la sociedad. Por ello, quizá la proximidad de los reconocimientos a “Fleabag” hayan hecho que los votantes de los Globos de Oro se olvidaran de la de HBO.

No obstante, esto sigue sin servir como justificación. Estos premios, en ocasiones, suelen tener en cuenta las realidades sociales que ocurren cada año. Por ello, resulta extraña la ignorancia respecto a esta “Podría destruirte”, además de tener en cuenta su gran calidad y repercusión.