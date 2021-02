Nicole Kassell (“Watchmen”) planea un remake de “El mago de Oz”

Desde que Judy Garland se puso los zapatitos rojos para caminar sobre las baldosas amarillas, no hemos conocido a otra actriz que haya interpretado a la dulce Dorothy. Si bien Walt Disney estrenó en 2013 “Oz el grande y poderoso”, protagonizada por James Franco, esta historia se enfocaba como una precuela de la primera cinta. Por ello, no ha habido quien reinterpretara, hasta ahora, el clásico que conocemos de “El mago de Oz”, que fue dirigido por Victor Fleming y vio la luz en 1939 (en 1945 en España). No obstante, según confirma “APNews”, Nicole Kassell, directora y creadora de “Watchmen”, realizará un remake de la icónica cinta.

New Line Cinema está planeando una nueva adaptación de “El maravilloso Mago de Oz”, novela infantil de L. Frank Baum, a través de la mirada de Kassell, quien rompió moldes con la serie estadounidense “Watchmen”, como directora. No obstante, a diferencia del clásico protagonizado por Garland, esta nueva versión no será musical. Según New Line, será una “nueva toma” y una “reinvención” del libro original.

“Si bien el musical de 1939 es parte de mi ADN, me siento regocijada por la responsabilidad de volver a imaginar una historia tan legendaria”, explica Kassell en un comunicado. Asimismo, confiesa estar emocionada al tener “la oportunidad de examinar los temas originales, la búsqueda de valor, amor, sabiduría y hogar” en los que se centra el filme.

Kassell dirigió 3 de los 9 episodios de “Wathcmen” (HBO), incluido el piloto. Asimismo, ha dirigido películas como “A little bit of heaven” (”Un pedacito de cielo”) y “The woodsman” (”El leñador”).