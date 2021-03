David Crosby también vende los derechos de sus canciones, incluidas las de The Byrds

No es ni el primero ni, parece ser, el último. Cada vez más músicos, mayormente aquellos veteranos con un amplio y rentable catálogo, están vendiendo los derechos de sus canciones a conglomerados empresariales que cotizan en bolsa. Lo han hecho nombres como Shakira, Bob Dylan, Neil Young, los Beach Boys, Alice Cooper, Stevie Nicks, Def Leppard... Y, ahora, un nombre más se suma a la lista: David Crosby. El guitarrista, de 79 años, también ha puesto sus clásicos al servicio de unos gestores a cambio de dinero.

Aunque no se han hecho públicas las cifras del caso de Crosby, según una estimación de “The New York Times”, el que fue miembro fundador de The Byrds se ha podido embolsar la friolera de 247 millones de euros. Asimismo, sí se conoce qué empresa ha comprado las canciones: Iconic Artists Group, de Irving Azoff, empresario estadounidense que ha trabajado en compañías como Live Nation o Ticketmaster.

Así, el catálogo de Crosby incluye canciones tanto de su etapa en solitario, así como algunas de su paso por The Byrds, por el dúo Crosby&Nash, el trío Crosby o Stills&Nash. O lo que es lo mismo, ha vendido los derechos de todos sus clásicos.

The Byrds en 1965

A través de un comunicado, el artista ha explicado que “dada nuestra incapacidad actual para trabajar en vivo, este acuerdo es una bendición para mí y mi familia y creo que estas son las mejores personas para hacerlo”. Por su parte, Azoff ha afirmado que “he conocido a David como un amigo y lo he admirado como un gran artista desde nuestros primeros tiempos en Geffen”, continúa, “este es un momento increíble para estar involucrado con David y su tremendo catálogo de música. Es verdaderamente uno de los compositores y artistas más prolíficos y me siento honrado de que haya convertido a Iconic en el administrador de un legado musical atemporal”.