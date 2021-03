SXSW: de los escarceos de Demi Lovato con las drogas al nuevo “true crime” de Joe Berlinger

Después del intento fallido de Amazon y Jeff Bezos por hacerse con la identidad por completo del festival y de una cancelación, el año pasado por estas fechas, forzada por la pandemia, el South By Southwest (SXSW) ha optado por una modalidad “online” para su edición de 2021. “Es un encuentro importantísimo para el cine independiente en Estados Unidos. De un encuentro en una edición anterior salió una reunión en París, al pie de la torre Eiffel, y de ahí el dinero necesario para llevar a cabo mi película”, explicaba en una de las primeras mesas redondas el director de “Moonlight” (ganadora del Oscar a Mejor Película), Barry Jenkins.

Demi Lovato como plato fuerte

Debido a la ausencia de grandes nombres extranjeros a causa de las restricciones por el coronavirus, la edición de este año se centra, sobre todo, en apoyar el talento más independiente de Estados Unidos y también pone el foco sobre el documental en su concepción más amplia. Si bien en anteriores ediciones los asistentes al festival con sede en Austin (Texas) pudieron disfrutar en estreno mundial de joyas como “The Cabin in the Woods”, “Spring Breakers”, “Evil Dead” o “The Disaster Artist”, y la última edición presencial (2019) dejó como gran vencedora a “Booksmart” (”Super empollonas”), este año el evento explota al máximo su ADN musical con dos documentales del género como platos fuertes de cada día (el festival SXSW se celebra del 16 al 20 de marzo).

La primera en abrir fuego, el día 17 de marzo gracias a uno de los documentales más esperados del año con Youtube como gran capitalizador, será Demi Lovato y su “Demi Lovato: Dancing With The Devil”, en el que promete confesarse sobre su adicción a las drogas y, sobre todo, narrar su batalla con la depresión y otras afecciones de salud mental. La serie documental, dirigida por Michael D. Ratner, está dividida en cuatro episodios y aún no tiene fecha de estreno en España, pero es posible que se convierta en uno de los grandes atractivos de Youtube como plataforma de pago en el plan estratégico de los próximos meses.

Además de las confesiones de la ex-niña Disney, el SXSW trae otros dos documentos fílmicos en los que cine y música se dan la mano. El día 18 será el turno de Tom Petty y sus Heartbreakers, que protagonizan “Somewhere You Feel Free”, dirigida por Mary Wharton y producida por Warner, lo que nos hace pensar que próximamente se podrá ver en HBO. Situado en 1994, el filme explora una cinta de 16mm encontrada recientemente y que registra el trabajo del músico mientras creaba “Wildflowers”, uno de sus discos más icónicos.

La era del documental

Si el último tercio de 2020 se demostró que el foco del cine hegemónico podía virar hacia lo documental, la primera mitad de 2021 solo lo está refrendando. Más allá del interés por dos iconos, cada uno para su público, como Tom Petty y Demi Lovato, hay varias “perlas” que destacan en la programación de 2021 del SXSW, accesible desde España a través de su plataforma online por tiempo limitado. Quizá lo que más llame la atención sea la presencia del documentalista Joe Berlinger, experto en “true crime” y que acaba de firmar “Escena del crimen: Desaparición en el Hotel Cecil” para Netflix.

"Confronting a Serial Killer" es la nueva serie documental del productor ejecutivo Joe Berlinger, experto en "true crime" y nominado al Oscar

En esta ocasión, el experimentado realizador nominado al Oscar por “Paradise Lost” vuelve de la mano de su gran tema: los asesinos en serie. En “Confronting a Serial Killer”, Berlinger acompaña cámara en mano a la periodista Jillian Lauren en su viaje por la psique de Sam Little, el asesino múltiple más “prolífico” de la historia de Estados Unidos. Si bien la Policía ha conseguido conectar a Little con hasta 60 asesinatos, su propio testimonio eleva la cifra hasta los 93 casos de desapariciones. En cinco episodios, “Confronting a Serial Killer” promete arrojar luz sobre el misterio y, sobre todo, intentar encontrar el origen del “mal” de Little.

Más allá de lo escabroso, la competición oficial del Festival SXSW se completa con películas esperadas en la esfera independiente como “Here Before”, “I’m fine (Thanks for Asking)”, “Women is Losers”, o “Potato Dreams of America”. Además, documentales como “Luchadoras” o “Not Going Quietly” parten como primeros títulos con pretensiones de llegar a la carrera por los premios de la temporada que viene.