Estos son los 10 vestidos más impresionantes de la historia de los Oscar

Tan importante es subir a recoger un Oscar como conseguir figurar en la lista de las mejor vestidas de la noche. Y es que es cierto que las películas solemos olvidarlas, pero los vestidos nos dejan marcados para siempre. ¿Acaso alguien no recuerda el Valentino que lució Julia Roberts? ¿O el Balmain con el que Penélope Cruz recogió su Oscar? Desde el inicio de la historia de estos premios, la elegancia ha sido una máxima, aunque en los últimos años el paseo por la alfombra roja momentos antes de la ceremonia se ha convertido en un evento por sí mismo que genera incluso más expectación que la propia entrega de premios. Todas las grandes marcas luchan por destacar en una de las pasarelas más importantes del mundo y conseguir colocar sus creaciones a las actrices del momento, pero solo algunas consiguen pasar a la historia. Por eso hemos echado la vista atrás para elaborar la lista con los diez vestidos que han marcado un antes y un después en la historia de la alfombra roja de los Oscar.

Grace Kelly - Edith Head - 1955

Unos meses antes de conocer a Raniero de Mónaco, Kelly recogía el Oscar a la Mejor Actriz por ‘The Country Girl’. Para esa ocasión confió en una de las diseñadoras más importantes de Hollywood, Edith Head. La creación, un diseño en un precioso verde menta con finos tirantes y un elegante drapeado en la cintura, se convirtió en una de las últimas y más icónicas imágenes de Grace Kelly antes de pasar a ser Gracia de Mónaco.

Grace Kelly recogiendo el Oscar a la Mejor Actriz por "The Country Girl"

Julia Roberts - Valentino - 2001

Seguramente, si hiciéramos una encuesta sobre el vestido más recordado de los Oscar, el que firmó Valentino para Julia Roberts estaría entre las primeras posiciones. Se trataba de un diseño antiguo que el maestro italiano modificó para la ‘novia de América’ y en el que destacaba una Y frontal en raso de color marfil que daba forma al pecho y a los tirantes del vestido. Lo que mucha gente no vio fue su espectacular espalda, de reminiscencias helénicas y con un generoso volumen de tul en la cola.

Julia Roberts recogió con el mencionado vestido de Valentino el Oscar como mejor actriz por su interpretación en Erin Brockovich en 2001

Halle Berry - Elie Saab - 2002

La ganadora del Oscar a la Mejor Actriz de 2002 dejó a muchos sin respiración nada más pisar la alfombra roja con una sensual y onírica creación de Elie Saab. De una dramática falda de seda burdeos surgía el cuerpo de Berry que dejaba muy poco a la imaginación gracias al tul transparente bordado de flores con el que se había confeccionado. Este diseño, además, le abrió las puertas de la Cámara de la Alta Costura a Saab.

Halle Berry en la alfombra de Oscar de 2002

Hilary Swank - Guy Laroche - 2005

Discreto por delante, con un bonito drapeado enmarcando el pecho, la sorpresa de este diseño estaba en la espalda. El espectacular escote que lució Hilary Swank marcó un antes y un después en la alfombra roja. Según recordaba la actriz, la opción por Laroche fue una decisión de última hora porque la idea inicial era haber acudido con una creación de Calvin Klein, firma de la que era imagen entonces Swank.

La actriz se hizo con Oscar en 2005 por su interpretación en "Million Dollar Baby"

Marion Cotillard - Jean Paul Gaultier - 2008

La actriz francesa se transformó en una sirena de la mano del francés Jean Paul Gaultier. Se trataba de un diseño en blanco y plata que imitaba las escamas de los peces mientras remarcaba la silueta de Cotillard, que obtuvo el Oscar a la Mejor Actriz ese año por interpretar a otra paisana, Édith Piaf.

Marion Cotillard llegando a la 80ª edición de los Oscar

Penélope Cruz - Pierre Balmain - 2009

Ocho años antes de recibir su candidatura por ‘Vicky Cristina Barcelona’, Penélope Cruz se enamoró de esta creación de Pierre Balmain que vio en Lily et Cie, una tienda vintage de Los Ángeles. Una vez conoció que podía hacerse con la estatuilla por Mejor Actriz de Reparto en 2009, decidió volver a por él y pagar la astronómica cantidad que le pidieron en la tienda. Aquella noche Cruz se convirtió en la más elegante de la velada.

Penelope Cruz luciendo un vestido de Balmain

Gwyneth Paltrow - Tom Ford - 2012

No hace falta estar en la lista de nominadas para brillar en la alfombra roja. Es lo que debió de pensar Gwyneth Paltrow ese año. Su conjunto, de capa y vestido blanco que firmaba Tom Ford fue uno de los looks más comentados de aquella noche y, sí, ella impuso la moda de los vestidos capa que luego han ‘copiado’ otras celebrities e, incluso, casas reales, como Doña Letizia o Carolina de Mónaco.

Gwyneth Paltrow en la alfombra roja

Angelina Jolie - Atelier Versace - 2012

La capa de Paltrow tuvo otro rival aquella noche: la pierna de Angelina Jolie. La actriz posó en la alfombra roja con una creación de Donatella Versace en la que destacaba la apertura de la falda que la actriz aprovechaba para mostrar su larga pierna. El tema de la pierna se convirtió en viral, pero nadie puede negar que aquel vestido era una maravilla.

Angelina Jolie

Jennifer Lawrence - Dior - 2013

Un vestido con anécdota incluida ya que provocó una de las caídas más recordadas de la historia de los Oscar: Lawrence se pisó la falda al subir a recoger su premio. Esto se debe quizás a que no se pudo probar el vestido hasta la mañana de los Oscar: “Me desperté y me lo probé”, explicaba en Vogue América. “Me quedaba bien, gracias a Dios. Así que me fui para la ducha”. Esta creación de Raf Simons para la maison francesa ha sido una de los diseños más aplaudidos en la historia de la alfombra roja. La clave estaba en el generoso volumen de la falda, inspirado en el ADN de la casa de alta costura.

Jennifer Lawrence en 2013

Julianne Moore - Chanel - 2015

La maison francesa es una de las clásica en la alfombra roja, pero, posiblemente, su creación más recordada sea este diseño que lució Julianne Moore cuando recogió su Oscar a la Mejor Actriz por ‘Siempre Alice’. El propio Karl Lagerfeld creó esta maravilla para la que se necesitaron más de 80.000 lentejuelas, 27 artesanos y más de 987 horas de trabajo.