Tom Jones arrebata a Bob Dylan el título de “numero uno” más longevo

Ya lo avisaba en las entrevistas de promoción de su nuevo trabajo. Tom Jones no se jubila. Porque no quiere, y también porque el público le adora. Llena sus conciertos y, lo que es más difícil, compra sus discos. El último trabajo del Tigre de Gales, “Surronded By Time”, ha alcanzado el número uno de ventas en Reino Unido, convirtiendo al cantante, de 80 años, en el hombre más longevo en conseguirlo.

Curiosamente, le arrebata este honor a Bod Dylan, que lo logró en 2020 con su trabajo “Rough and Rowdy Ways”, con 79 años. Sin embargo, la artista de mayor edad en conseguir un número uno fue Vera Lynn en 2009, a la edad de 92, aunque no se trató de un disco original, sino de una colección de grandes éxitos.

El músico de Gales dijo en un comunicado que “está agradecido más allá de lo que las palabras pueden expresar”. En una reciente entrevista, Jones declaró a este periódico que no piensa en retirarse: “No voy a parar porque no sé hacer otra cosa. Actuar es como leer para mí. Me levanto por la mañana ¿y qué quieres que haga? No me quiero sentir como si ya no sirviese para nada. No. Me encanta cantar. Para mí, todos los caminos conducen al escenario. Por eso hago discos, entrevistas y programas de televisión, para actuar delante del público”.

Sobre el significado de este disco con una larga carrera a sus espaldas, nada cambia. «El gran desafío es ¿le gustará a la gente? Es siempre un examen. Cada vez que entro al estudio, me desafío para hacer algo que emocione, que apele a la gente porque yo soy una persona que compra discos, y odio cuando me decepciona uno que me he comprado después de escuchar un buen single».