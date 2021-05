7 canciones imprescindibles de Franco Battiato

Franco Battiato ha muerto y el mundo de la música está de luto. El cantautor y maestro italiano ha fallecido esta mañana en su casa de Milo, a los 76 años y tras un tiempo enfermo, según han asegurado desde su familia a medios de comunicación del país vecino. El artista, transversal en cuanto a ritmo e icónico en cuanto a versos, deja tras de sí un auténtico legado musical, que se materializa en veintenas de discos y en una carrera de difícil categorización. Desde el rock progresivo hasta el pop, la electrónica o la música clásica, Battiato conquistó los años 60, 70, 80, 90 y hasta la actualidad. Una serie de indispensables canciones y álbumes que hacen compleja la elección de 10 imprescindibles.

“Centro di gravità permanente” (1981)

Quizá su canción más icónica e inmortal. Vio por primera vez la luz en 1981 y, desde entonces, no ha dejado de resonar entre los clásicos de la música tanto italiana como internacional. De hecho, fue el primer tema que concedió a Battiato una gran repercusión y un éxito que la convirtieron en una canción eterna.

“Bandiera bianca” (1981)

Si bien el cantautor creó música rock, electrónica e incluso clásica, fue quizá con el pop con el que más reconocimiento obtuvo en Italia. De nuevo, con esta canción hizo historia: se incluyó en el álbum “La voce del padrone”, así como más tarde lanzó una versión en español (”Bandera blanca”) en el disco “Nómadas” (1987).

“Cucurrucucù” (1981)

También incluida en “La voce del padrone”, esta canción es una de las más bailadas de toda la discografía de Battiato. A través de un ritmo pegadizo, la idea y la letra del tema están inspiradas en la canción de “Cuccurucucù paloma”, del artista brasileño Caetano Veloso.

“Voglio vederti danzare” (1982)

Otro de sus temas más famosos y reconocidos por público y crítica. Fue lanzada en 1982 en el álbum “L’arca di Noè”, obteniendo tal éxito que el artista ha realizado versiones de la canción en inglés y español, en 1985 y 1987, respectivamente: “I want to see you as a dancer” y “Yo quiero verte bailar”. Ambas se incluyeron también en dos álbumes de Battiato: la inglesa en “Echoes of sufi dances” y la española en “Nomadas”.

“La stagione dell’amore” (1983)

Dos años después de su primer éxito y uno después del segundo, lanzó esta otra gran canción, incluida en el álbum “Orizzonti Perduti”. En este tema, Battiato vuelve a abarcar los que son sus temas más recurrentes y comunes en sus letras: sobre la fugacidad del tiempo o la manera de vivir la vida a través del amor y de la espiritualidad.

“E ti vengo a cercare” (1988)

Versionada recientemente por Tiziano Ferro (2020), esta canción de rock la lanzó Battiato en 1988 dentro del álbum “Fisiognomica”, quizá uno de los más representativos de su carrera. De hecho, al poco tiempo de publicarse se vendieron más de 300.000 copias.

“La cura” (1996)

Es de los últimos grandes éxitos de Battiato. Incluida en el disco titulado “La emboscada”, esta canción se alzó en la época de su lanzamiento como la “Mejor canción italiana del año”. Su versión digital ganó doble disco de platino, así como se vendieron más de 60.000 copias.