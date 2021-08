Pedro Almodóvar agradece el apoyo recibido tras la “censura” de Instagram a su cartel

Después de hacer público el cartel de su próxima película, “Madres paralelas”, que se estrena el 10 de septiembre, Pedro Almodóvar se vio envuelto en la enésima polémica del absurdo en redes sociales. Cuando Javier Jaén, el artista visual que creó el cartel del filme, lo subió a su cuenta personal de Instagram, la red social decidió eliminar su publicación alegando la presencia de un desnudo femenino. El afiche en cuestión, más allá de lo explícito, representaba un pezón lactante en forma de ojo que quería jugar a ser alegoría del llanto y de la maternidad a la vez.

Tras la correspondiente oleada de indignación y apoyo a partes iguales, el director manchego emitió un comunicado en la mañana del jueves agradeciendo a quienes se han mostrado contrarios a la “censura” de la plataforma digital: “Muchas gracias a todos los que habéis apoyado el cartel de “Madres paralelas”, a los que lo habéis posteado más de una vez, a los que habéis debatido sobre la necesidad de un poco de cordura ante la visión de un pezón femenino, a los que habéis hablado de ello en los medios. Habéis conseguido que las mentes que hay detrás del algoritmo que decide qué es o no es obsceno y ofensivo hayan dado marcha atrás y permitan que el cartel circule libremente”, escribe el realizador después de que Instagram acabara rectificando públicamente el error de su inteligencia artificial.

Y añade, con épica: “Es una victoria vuestra, una gran victoria. Hay que estar alerta antes de que las máquinas decidan qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Siempre he confiado en la amabilidad de los desconocidos, pero siempre que sean humanos y un algoritmo no es humano. Por mucha información que posea el algoritmo nunca tendrá corazón ni sentido común. Mil gracias a todos, de nuevo. Ojalá la película esté a la altura de vuestras expectativas”.

En entrevista con LA RAZÓN, el creador del cartel de marras, Javier Jaén, decía mostrarse sorprendido por la decisión de la filial de Facebook y reflexionaba sobre el concepto de autocensura: “Hoy leía a alguien en Twitter que decía que si este cartel nos parecía polémico es que han ganado los censores. Te puede gustar o no, pero pensar que haya gente que considera este cartel peligroso da miedo”.