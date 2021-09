Johnny Depp llega (por fin) a San Sebastián

No ha salido tal y como se había planificado, pero, al menos, ha llegado. Desde ayer, la atención de fanáticos y cinéfilos está puesta en San Sebastián y en la llegada de su estrella de este año: Johnny Depp. No obstante, se ha hecho de rogar, pero no por voluntad propia, sino por fallos técnicos. El actor, que viaja a nuestro país para recoger el segundo Premio Donostia 2021 por ser “uno de los actores más talentosos y versátiles de la cinematografía contemporánea”, tenía previsto aterrizar ayer a las 23:00 horas. No obstante, el vuelo Londres-Biarritz en el que viajaba tuvo que desviarse a Toulouse. Desde ahí, se trasladó al País Vasco en coche, donde ha llegado a las 5 de la madrugada.

De esta manera, tras estas incidencias, el intérprete ya se encuentra en las calles de San Sebastián y se afronta a la programación que estaba prevista. Si bien no ha asistido al pase gráfico que se planteaba durante la mañana, sí hay una rueda de Prensa programada a las 17:30 horas. Asimismo, recibirá el galardón esta noche en el palacio de Kursaal, un premio honorífico que, no obstante, no solo lo recibe él. Este año, los premiados en este sentido son Depp y Marion Cotillard, actriz que ya recibió la estatuilla en la gala inaugural, a manos de Penélope Cruz.

Depp recibe el premio un año después de visitar Zinemaldia -el Festival- para presentar “Bebiendo con Shane MacGowan”, dirigida por Julien Temple, producción que se alzó con el Premio Especial del Jurado. Si bien ambas visitas han sido criticadas, el director del certamen, José Luis Rebordinos, salió en su defensa, argumentando que el actor estadounidense no está acusado judicialmente, ni acusado por maltrato.

Tres veces nominado al Oscar, Depp debutó en el cine en 1984 como víctima de Freddy Krueger en “Pesadilla en la calle del infierno”. Hasta hoy, su filmografía no ha hecho más que crecer, convirtiéndose, efectivamente, en un carismático actor que nos ha regalado impecables interpretaciones. Las más destacadas son su papel como Willy Wonka en “Charlie y la fábrica de chocolate”, así como su protagonismo en “Eduardo Manostijeras”, “Descubriendo nunca jamás” y, cómo no, dando vida al capitán Jack Sparrow en la saga de “Piratas del Caribe”.