Eric Clapton gana una demanda contra una mujer que intentó vender un CD pirata de su música por 11 dólares

En 2007, una mujer de Düsseldorf trató de vender a través de eBay una grabación de uno de los conciertos de Eric Clapton que él no había comercializado ni concedido permiso para realizarse. Según ella, la grabación la había comprado su marido en unos grandes almacenes y simplemente trataba de revender del material a cambio de 11 dólares en la popular web de subastas. Sin embargo, Clapton confirmó que la grabación se había obtenido ilegalmente y decidió demandar a la mujer por violación del “copyright”. Ésta, al tener conocimiento de la demanda, retiró el disco de la venta.

Un juez alemán acaba de condenar a la infractora a pagar las costas del juicio valorados en más de 4.000 dólares con la advertencia de que, si vuelve a ponerlo a la venta, se enfrentará a una multa o incluso pena de cárcel. Eric Clapton, que no acudió al juicio personalmente, sí envió una declaración jurada asegurando que la grabación era ilegal.

Según informa la web Ultimate Classic Rock, no está claro qué canciones estaban en el “bootleg”, pero el álbum “August” de Clapton se lanzó en 1986, y durante ese año y el siguiente llegó la gira de presentación del trabajo, alrededor del momento en que supuestamente se compró el CD. En julio y agosto del ‘86, tocó en Birmingham, Inglaterra y Londres antes de pasar a Boston y Nueva York en el otoño. La gira de “August” también incluyó un espectáculo en el Royal Albert Hall de Londres el 12 de enero de 1987 y esa actuación incluyó el trabajo en solitario de Clapton junto con canciones de su época con Cream y Derek and the Dominoes.