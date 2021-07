La tajante decisión de Eric Clapton: no actuará en conciertos donde se exija certificado de vacuna

El pasado lunes, Boris Johnson, primer ministro británico, anunció que para ingresar en clubes nocturnos o espectáculos será obligatorio llevar un certificado de vacunación completa. Una medida anti Covid-19 que, sin embargo, no ha sido para gusto de todos. El guitarrista Eric Clapton no ha dudado en mostrar su rechazo públicamente ante esta medida: asegura que no actuará en ningún concierto en el que se requiera dicho certificado.

El músico así lo declaró a través de la cuenta de Telegram de Robin Monotti, productor de cine que también se mostró escéptico ante la postura del Gobierno respecto a la pandemia. “Tras el anuncio del primer ministro el lunes 19 de julio de 2021, me siento obligado a hacer mi propio anuncio”, comenzó explicando Clapton. “No actuaré en ningún escenario donde haya una audiencia discriminada presente. A menos que haya una disposición para que todas las personas asistan, me reservo el derecho de cancelar el espectáculo”.

Así, el guitarrista y cantante vuelve a pronunciarse respecto a la pandemia, semanas después de haber confesado que sufrió “reacciones graves” tras vacunarse. “Recibí el primer pinchazo de AstraZeneca y enseguida tuve reacciones severas que duraron diez días. Finalmente me recuperé y me dijeron que pasarían doce semanas antes de la segunda dosis”, explicó en un mensaje a Monotti, quien lo hizo público con permiso de Clapton.

Y continúa: “Aproximadamente seis semanas después, me ofrecieron la segunda dosis, pero con un poco más de conocimiento de los peligros. No hace falta decir que las reacciones fueron desastrosas, mis manos y pies estaban congelados, entumecidos o ardiendo. Temí que nunca volvería a tocar”.

Con esto, ahora Clapton se niega rotundamente a que la vacuna sea requisito para ver un concierto musical. Sus próximos espectáculos están programados en Reino Unido para mayo de 2022: ofrecerá dos conciertos en el Royal Albert Hall de Londres. Además, tiene agendados varias actuaciones en Estados Unidos para el próximo mes de septiembre.