Autorizada la compra del Archivo Lafuente, que se “hára efectiva muy pronto”

La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico ha informado favorablemente sobre la adquisición del Archivo Lafuente por parte del Ministerio de Cultura y Deporte, que se “hará efectiva muy pronto”, tal y como ha asegurado el ministro Miquel Iceta. Una decisión que se ha producido en la reunión conmemorativa del centenario del organismo celebrada estos dos últimos días. Encuentro celebrado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

De esta forma, el Ministerio da otro paso adelante para la compra de esta colección documental única en su género, que recientemente fue acordada por el Patronato del Museo Reina Sofía. El Archivo Lafuente, creado por José María Lafuente en 2002, reúne colecciones y fondos documentales relativos al arte moderno y contemporáneo. En total, está formado por más de 120.000 ítems en diversos soportes, medios y formatos, incluyendo fotografías, correspondencia, manuscritos, manifiestos, libros, revistas, carteles, dibujos, arte gráfico, libros-objeto y de artista, fotolibros, documentación de performances y artes en vivo, fanzines o maquetas de diseño gráfico.

Entre Madrid y Santander

Preguntado al respecto de la ubicación de este archivo -está previsto la creación de un centro en Santander-, Iceta ha señalado en declaraciones a los medios que el Reina Sofía también albergará piezas en Madrid. “La colección es inmensa y tenemos que ser capaces de que nuestras colecciones sean vistas”, ha añadido. ”Estamos intentando favorecer tener un centro en Santander y también que las obras estén a disposición de todo el mundo, haciendo esfuerzos para que parte de sus colecciones puedan ser vistas en otros lugares de España”, ha destacado el ministro de Cultura.

Iceta ha reiterado que el acuerdo “ya está hecho” y la compra “puede hacerse efectiva muy pronto”. “Quiero agradecer al señor Lafuente su disposición, porque quieren que las cosas que han ido coleccionando estén a disposición de la gente. Esto se lo debemos al interés de un coleccionista que se obsesionó con que no se perdiera esa colección”, ha apuntado. Asimismo, el ministro de Cultura ha destacado el “esfuerzo titánico” que ha costado levantar este archivo. “La voluntad del legado Lafuente es clara, la del Reina Sofía es clara y la Junta se ha manifestado favorable”, ha afirmado. En cualquier caso, ha aclarado que Cultura no pagará la totalidad de lo que cuesta este archivo. “No lo pagamos todo, si tuviéramos que pagar lo que valen esas 130.000 piezas no hay dinero en los Presupuestos Generales del Estado”, ha indicado.

5,9 millones de euros en compras

Otro de los puntos de la reunión ha sido el balance anual de adquisiciones de bienes culturales para las colecciones públicas del Estado por parte del Ministerio de Cultura y Deporte. La inversión alcanzó los 5,9 millones de euros en 2021, cifra que casi duplica la realizada el año anterior. Las obras se han incorporado a 21 instituciones públicas: quince museos, tres archivos, la Biblioteca Nacional de España y Patrimonio Nacional. En total, suman más de medio centenar de bienes culturales, entre los que se encuentran pinturas, esculturas, mobiliario, fondos documentales y bibliográficos o instalaciones.

El presupuesto incluyó una inversión de 652.584 euros en la compra de arte contemporáneo destinado a la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Entre ellas, figuran obras de Santiago Rusiñol, Susana Solano, Pepe Espaliú, Manuela Ballester, Clara Montoya, Pedro G. Romero o Eduardo Arroyo, entre otros. Además, en sus paredes ya cuelga “Busto de mujer joven” de Picasso, que ha pasado a ser propiedad del Estado español después de un proceso judicial en el que fue decisivo el papel de la Junta.

En la adquisición de piezas adscritas al Museo Nacional del Prado se invirtieron 600.814 euros, incorporándose a su colección obras como el dibujo ‘En voyage’ de Goya o la tabla ‘Santa Ana con la Virgen y el Niño’ de Juan de Juanes. Los museos de titularidad estatal dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte fueron destino de parte de las adquisiciones del 2021. De hecho, la partida más elevada del presupuesto total fue destinada a la compra de “Crucifixión” de El Greco, por 1,5 millones de euros.

Las exportaciones, a niveles pre pandémicos

En la reunión, también se ha dado cuenta de los bienes que han obtenido permiso de exportación durante 2021, un total de 28.836. La Junta ha concedido permiso temporal a 2.739 objetos. La cifra duplica la del año precedente, volviendo a las cifras pre pandemia, reflejo de la vuelta de las exposiciones temporales internacionales, como la dedicada a Goya en Basilea (Suiza), que contó con obras del Museo del Prado y la Biblioteca Nacional de España; o la recién inaugurada sobre Sorolla en Milán (Italia).

Las exportaciones definitivas sumaron 19.121 objetos, un 77% con un valor inferior a 1.000 euros, sobre todo, piezas de numismática. Las exportaciones temporales con posibilidad de venta fueron 6.976, de las cuales un 54% tenían valor inferior a 1.000 euros; y solo el 16% superaba los 10.000 euros. Asimismo, la Junta ha comunicado que en 2021 se adquirió, mediante oferta de venta irrevocable, más de la mitad de los bienes culturales cuyo permiso de exportación fue denegado.