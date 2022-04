“El diablo cojuelo”: los payasos “asaltan” el teatro clásico ★★★☆☆

Obra: El diablo cojuelo. Autor: Luis Vélez de Guevara. Directora: Ester Nadal. Interpretación: Joan Arqué Senyor, Roger Julià, Xavi Lozano, Jordi Martínez, Mauro Paganini y Piero Steinere.

Teatro de la Comedia. Desde el 14 de abril hasta el 5 de junio de 2022.

Una gran novela picaresca como es El diablo cojuelo, la compañía de payasos Rhum & Cia, la directora Ester Nadal, el dramaturgo Juan Mayorga y la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Todo ello agitado y servido en el Teatro de la Comedia. Este es el explosivo cóctel que ha programado la institución pública en su sede de Madrid, y que permitirá al espectador menos versado en literatura clásica acercarse a nuestro patrimonio de una manera más sencilla y desenfadada.

Desde luego, no es a priori una novela precisamente teatral la de Vélez de Guevara. El continuo desplazamiento de la acción, la profusión de espacios –muchos de ellos imposibles de recrear sobre un escenario si no es dejando volar libre, como se ha tratado de hacer, la imaginación- y el carácter descriptivo de la obra, muy pertinente para que el autor pudiese volcar toda su intención satírica, han obligado a los artífices de esta propuesta a “enriquecer” el material narrativo original con otra trama paralela de naturaleza metateatral que refleja la propia manera de encarar el proyecto por parte de la compañía y que posibilita la cercanía con el público ya desde los primeros compases. Es en esta trama añadida, que encierra un bonito tributo –habitual en los montajes de Rhum & Cia- al mundo de los payasos-, donde se alcanzan los mejores logros de esta complicada aventura. De hecho, hay divertidos y abiertos guiños a esa dificultad que entraña el proyecto y a la presunta incompatibilidad de un lenguaje literario culto, como el de Vélez de Guevara, con la espontaneidad sensorial que caracteriza el lenguaje de los payasos. Actores que se mueren por tener un papel más protagónico dentro de la compañía; otros que tienen dificultades para vocalizar, para expresarse con corrección y para ser entendidos; otros que ejercen su liderazgo de manera tiránica y manipuladora… son algunos de los roles que asumen los miembros de esta divertida troupe al tiempo que incorporan algunos de los personajes que secundan el periplo de Cleofás y Cojuelo mientras van descubriendo “la carne del pastelón de Madrid” o, lo que es lo mismo, las miserias de su población. Y todo este recorrido se adorna teatralmente con el acertado uso de la música y la interpretación de canciones, si bien el día que vio un servidor la función no era demasiado feliz la sonorización técnica.

Lo mejor: El atrevido intento de unir dos mundos que a priori parecen tan alejados, como son la literatura clásica y los espectáculos de payasos.

Lo peor: Irremediablemente, se sacrifica una parte de la belleza conceptual y literaria de la novela original.