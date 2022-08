Ariel Rot: “Estoy dando algo nuevo de mí, y eso es mucho decir”

Es Ariel Rot uno de los más grandes. Gran guitarrista y gran compositor, de esos escasísimos y prodigiosos talentos capaces de eludir el encasillamiento y seguir siendo, al mismo tiempo, perfectamente identificables. En Tequila, en Los Rodríguez, en solitario. Ariel Rot es siempre Ariel Rot y nunca es lo mismo, pero siempre es más y siempre es mejor. Lo último: una gira inaudita y sorprendente junto a Kiko Veneno en la que el músico, de nuevo, nos da todo y nos da más. «Lo cierto es que esta gira me está fascinando porque es una cosa totalmente distinta», explica Rot. «Es siempre diferente, no puedes bajar la guardia, tienes que estar alerta en cada concierto. Creo que estoy dando algo mío nuevo y, a mi edad y después de tanto tiempo, eso es mucho decir».

La aventura empezaba, sin saberlo entonces, con el programa de televisión «Un país para escucharlo», en el que Ariel ejercía de fascinante y atípico presentador irremediablemente enamorado de la música. Un programa que tuvo mucha más trascendencia de la esperada. «Tanto en mi vida», apunta, «como en la de alguna gente. Llegó a muchos sitios y la gente lo esperaba con expectativa, con ilusión, con cariño. Piensa que hay mucha España donde la única posibilidad de ver algo distinto y musical era sintonizarnos los martes por la noche. Fue una experiencia muy potente, y que tuvo más transcendencia que mis últimos discos, marcó un momento muy importante para mí».

Un nuevo desafío

Tres temporadas y muchos meses de grabación que no podían tener un final diferente: «Lo normal cuando uno termina un disco es salir de gira. Y yo no tenía un disco, pero tenía un programa. Y entendía, además, que aquello se podía llevar a los escenarios. Aunque no es fácil organizarlo y tratar de mantener en cada concierto ese espíritu de invitados locales, de variedad musical, de edad, de target. En la tele había todo un equipo dedicado a eso y ahora tenemos que encargarnos nosotros», apunta el músico antes de proseguir: «Empecé a darle vueltas y vueltas. Hubo incluso un poco de debate familiar sobre con quién debería hacerlo, porque yo estaba buscando algo quizá más predecible. Pero pensé en Kiko, que fue una decisión muy meditada, y eso me hizo mirar en otro lugar. Encontrarle ahí me está aportando mucho más de lo que yo esperaba, no solamente a nivel del espectáculo, sino también a nivel personal. Era todo un desafío el de entrar en otra estética, en otra disciplina musical, que es la que traen Kiko y sus músicos, con todo ese bagaje de música del sur, del flamenco, que lo llevan ellos tan dentro. Hablé con él, le encantó el proyecto, muchas reuniones, muchos encuentros, muchos viajes. Nos fuimos conociendo y nos fuimos relajando, porque nosotros nos conocíamos en un plano muy cosmético, y ha sido todo un descubrimiento tanto a nivel profesional como en lo personal».

Cuando creamos Los Rodríguez nada estaba planeado y yo ahora sigo igual, sin tener planes Ariel Rot

Sigue Ariel firmemente comprometido con la música «desde chico», explica, «desde que lo dejé todo para dedicarme a esto. Fue una decisión juvenil, pero muy clara y muy rotunda. Y luego, sí, el azar es generoso. Pero también es importante saber abrir las velas a tiempo para recoger esa racha». Y vaya si las ha abierto a tiempo siempre: llegaba a España con dieciséis años y en apenas cinco meses estaba tocando ya con lo que luego sería Tequila, la banda española de rock más exitosa de los 70. Salía España entonces de una etapa oscura y se iniciaba otra de desprejuiciada ansia de libertad de la que el músico fue «espectador y también partícipe. Caí de lleno en plena avalancha de cambios, de libertad, de nuevos aires, de modernidad. La gente estaba hambrienta por decir cosas, por hacer cosas y por romper con todas las prohibiciones. Fue una época muy emocionante, algo espectacular. Eran muchos los años por recuperar». Y esto lo vivirá luego a la inversa, cuando otro exilio («mi exilio tóxico») le lleve de vuelta a Argentina a mediados de los 80, donde «estaba ocurriendo un poco lo mismo que yo había vivido al llegar a España», explica.

La música tiene que provocar, y no se puede estar con el sensor todo el tiempo para no molestar Ariel Rot

«Salía también Argentina de una dictadura muy cruel, comprimida en cinco o seis años devastadores, que habían dejado mucho sufrimiento y dolor. Y volví a enganchar con otro momento histórico de un ímpetu muy poderoso en la calle, sobre todo en la comunidad artística. Y de una manera muy natural y fluida, empecé a tocar con Andrés. Pero era casi un hobby, yo trabajaba en una productora de música para jingles y los fines de semana tocaba con Andrés y su banda. No parecía que tuviésemos muchas posibilidades –reconoce el argentino– de que aquello se convirtiera en algo profesional. Pensé entonces que lo de hacer giras y grabar discos quizá se había acabado. Era un momento raro para los dos, con nuestras carreras bajo mínimos, en el que llegué a pensar que lo de Tequila tal vez había sido un momentazo de la vida pero que era muy difícil que se volviese a repetir. Pero luego me encuentro por casualidad con Julián en un concierto, recuperamos nuestra amistad y dijimos “tenemos que hacer algo”. Llamé a Andrés y me dijo “voy para allá y montamos un grupo”. E hicimos Los Rodríguez. Nada estaba muy planeado y sigo igual, sin tener planes. Nunca tengo un plan a largo plazo». Con planes o sin ellos, se repitió el momentazo. Con Los Rodríguez formaban Calamaro y Rot, junto a Julián Infante y Germán Vilella, el gran grupo de rock en español de los noventa. Algunas de sus canciones son ya casi himnos inmortales que siguen siendo cantadas: «Me estás atrapando otra vez», «La milonga del marinero y el capitán», «Dulce condena» o «Mucho mejor (hace calor)» han hilvanado, cuando no directamente narrado, la biografía de varias generaciones.

Ordenando el caos

«Lo último que se espera o imagina alguien al componer una canción es que se convierta en algo inmortal», admite. «Pero sí es muy curioso ver que todavía esas canciones, sin saber muy bien de dónde vienen, las nuevas generaciones las siguen cantando y las sienten suyas». Contrastan quizá esos dos momentos históricos vividos por el artista, de absoluta y efervescente libertad, con el momento actual, en el que una exacerbada sensibilidad parece, en ocasiones, fiscalizar excesivamente cada palabra de todo creador. «Hay mucha sensibilidad, sí», reflexiona al respecto, «pero también es este un momento de buenos cambios. Lo que ocurre es que la música tiene que provocar, y no se puede estar con el sensor todo el tiempo dando vueltas para no molestar a nadie. Que, por otra parte, yo creo que uno cuando compone, cuando crea, tampoco está pensando en eso. En todo caso, nosotros somos antenas receptoras y emisoras al mismo tiempo. Y los cambios en la sociedad también van actuando en nuestra manera de escribir y de comunicar. Lo que sí creo es que, tanto en la música como en la vida, hay que pensar en el otro y tratar de no ofender de manera gratuita. Las cosas irían mucho mejor si todos pensásemos un poco más en el otro».

Entrevista con los cantantes Kiko Venero y Ariel Rot que presentan nueva gira. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Extranjero en todas partes y sin planes a largo plazo, lo más inmediato, confiesa, es seguir con su gira con Veneno. Le gustaría recuperar algunos de sus conciertos («aunque no me resulta fácil porque no tengo banda estable»), dedicarle tiempo a los asuntos personales y a esa casa nueva en la que «apenas he aterrizado. Eso me apetece mucho, disfrutarlo y hacerlo con placer». Y en algún momento, no sabe muy bien cuándo, se sentará y «pondré un poco de orden, con concentración, a toda la cantidad de lo apuntado, de lo escrito y lo grabado de manera totalmente despreocupada en los últimos tiempos. Y a lo mejor de ahí sale algo. La música siempre está presente. Aunque sea tocando solo en casa. Pero la música está siempre. Eso no va a parar nunca».