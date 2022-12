¿Cuáles son las religiones que creen en la reencarnación?

Entre las preguntas existenciales que han acompañado a la humanidad desde sus orígenes, figura la de hacia dónde vamos. ¿Qué será de nosotros cuando muramos? ¿Hay algo más allá de la vida? Son dudas que forman parte del misterio de la vida, y que como toda cuestión sin respuesta racional se ha tratado de resolver a través de religiones y creencias. Una de estas ideas reside en la resurrección, como ocurre en el cristianismo, mientras que muchas religiones orientales apoyan el concepto de la reencarnación: la esencia individual de cada persona -el espíritu, alma o conciencia- comienza una nueva vida en otro cuerpo o forma física diferente al que ha tenido en vida.

La creencia de la reencarnación ha tenido durante siglos un peso bastante importante, ante todo en religiones orientales. No obstante, y pese a ser incompatible con la fe cristiana, existen católicos que aceptan esta creencia incluso en mayor medida que la resurrección, cuya base es bastante sólida y profunda dada la resurrección de Jesús de entre los muertos. No obstante, la reencarnación, principalmente, figura como idea fundamental en el hinduismo, así como también en el budismo, el sijismo, el taoísmo, o en religiones africanas y tribales de América y Oceanía.

En esta creencia, todo depende del desarrollo del karma, de forma que cada persona, después de morir, es responsable de la malicia de sus acciones en existencias pasadas. Es decir, lo que le ocurre a cada individuo en el mundo, sea positivo o negativo, es consecuencia de existencias pasadas, así como será determinante para las futuras. Esta sucesión de reencarnaciones, por tanto, permiten creer a quienes aceptan esta idea que no existe purgatorio, sino varias muertes y por tanto un destino eterno repleto de nuevas oportunidades.

Budistas esrilanqueses participan en una ceremonia religiosa con motivo de la luna llena en un templo del distrito de Kelaniya, en Colombo (Sri Lanka) FOTO: CHAMILA KARUNARATHNE EFE

Actualmente, se estima que más de 900 millones de personas en todo el mundo siguen el hinduismo, que es la religión más reconocida en su aceptación de la reencarnación. Así, y tal y como afirma a BBC el experto Óscar Pujol, estas creencias sostienen que cuando una persona fallece “se repliegan las distintas potencias. Se muere la parte física, luego se repliegan los sentidos dentro de la mente, los aires vitales, hasta que queda solo la parte del cuerpo sutil que va a reencarnarse”. Asimismo, señala que “normalmente se admite que uno puede reencarnarse en cualquier tipo de ser, no necesariamente humano”, por lo que el ciclo es infinito.

De esta forma, el budismo también coincide con que la mente nace una y otra vez, sin recuerdo fijo de una vida pasada, y con un vehículo físico diferente. Con esto, el taoísmo sostiene que “el nacimiento no es un comienzo, la muerte no es un fin. Hay existencia sin limitaciones, hay continuidad sin punto de partida. Existencia sin límites de espacio, continuidad sin punto de partida es tiempo”.