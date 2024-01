El actor y director Sergio Peris-Mencheta anuncia que tiene cáncer

El actor y director Sergio Peris-Mencheta ha anunciado la peor de las noticias. Acaba de recibir el diagnóstico de cáncer por lo que se encuentra "en pleno proceso de quimio" y necesitará posteriormente un trasplante de médula. "Siempre me han tocado las cosas buenas de la vida. Y siempre me he sentido un poco culpable por ello, la verdad. Con un sentir de no merecimiento bastante tocapelotas, que me ha acompañado desde mi primera convocatoria con la Selección Española de Rugby allá por el 91 hasta hoy", escribía en su perfil de Instagram, donde revelaba el alcance de sus problemas de salud.

El actor de series como "Al salir de clase" y películas como "El arte de morir" repasaba su carrera en sus redes. "He trabajado en televisión por todo el mundo. La mayor parte de las veces haciendo personajes protagonistas, heroicos, bestiales… He galopado vestido de guerrero muchas veces blandiendo una espada y gritando “¡¡¡Ahhhhh!!!”, como soñaba de niño. He hecho cine en distintos idiomas, he trabajado con gente que estaba en las cintas Betamax que alquilaba en el videoclub Acuario de mi barrio. He ganado y presentado concursos, he trabajado con los más grandes del teatro, interpretado personajes maravillosos, he dirigido, he creado, he contado las historias que necesitaba contar a bordo de mi Barco Pirata. He jugado mucho, y aunque he perdido, he sido más de ganar, en general. Con una dosis de suerte que siempre he sentido a mi lado, acompañándome, y ese sentimiento de no-merecimiento a cuestas", escribía Peris-Mencheta.

En tono confesional, se declaraba enamorado y querido por los suyos antes de realizar el anuncio: "Todo esto para decir que en este último sorteo no me han salido los números de siempre. Estoy en pleno proceso de quimio y un posterior trasplante de médula. Y me toca jugar con otra mano esta vez. Estoy como sólo saben los que han vivido una situación similar a la mía. Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra. Sé que en esta partida yo no decido del todo. Sé que la vida manda, y que hay una parte donde me toca confiar y dejarme llevar. Pero llevo los bolsillos cargados de dados, y los estrujo a cada rato. Y es que siempre he sido muy de seises".